Ministrul Sănătăţii şi preşedintele CJ Prahova discută investiţii majore pentru modernizarea şi extinderea sistemului medical în judeţ

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie.

”Astăzi, la Ministerul Sănătăţii, am avut plăcerea să îl primesc pe domnul Virgiliu Nanu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Discuţiile noastre s-au axat pe dezvoltarea sistemului de sănătate din Ploieşti şi din întreg judeţul Prahova - o prioritate pe care o împărtăşim şi pe care o urmărim cu determinare. În ultimii ani, Prahova a beneficiat de peste 100 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri europene si fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii care au vizat modernizarea infrastructurii medicale, reducerea infecţiilor nosocomiale, dotarea cabinetelor de medicină de familie cu aparatură performantă şi implementarea de soluţii digitale”, a transmis, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook.

Ministrul a precizat că ”aceste proiecte nu sunt doar cifre pe hârtie - ele se traduc în servicii mai bune, condiţii mai sigure şi acces mai rapid pentru pacienţi”.

”Privind spre viitor, ne-am propus să continuăm investiţiile în Spitalul Judeţean din Ploieşti. Vizăm reabilitarea şi dotarea blocului operator şi a secţiei de ATI, precum şi dezvoltarea unui Centru de politraumă de ultimă generaţie, finanţat din fonduri europene. Aceste obiective vor ridica standardele serviciilor medicale şi vor răspunde mai eficient situaţiilor de urgenţă.

Îl felicit pe Virgil Nanu pentru determinarea şi perseverenţa cu care lucrează pentru sănătatea prahovenilor. El nu este doar preşedintele Consiliului Judeţean, ci şi prietenul meu, un om care m-a sprijinit şi alături de care am împărtăşit aceeaşi viziune: că sănătatea trebuie pusă pe primul loc. Este un partener de încredere şi un lider local dedicat, care îşi respectă angajamentele faţă de comunitate”, a mai transmis Rogobete.

La rândul său, preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a scris pe Facebook că a fost la Ministerul Sănătăţii pentru o discuţie aplicată privind planurile de dezvoltare a sistemului medical din Prahova.

”Am adus în atenţie mai multe proiecte importante: construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de chirurgie. De asemenea, am discutat despre reforma necesară la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, pentru ca pacienţii prahoveni să beneficieze de servicii medicale moderne, sigure şi de calitate. Investiţiile în sănătate înseamnă investiţii în oameni, a transmis preşedintele CJ Prahova.