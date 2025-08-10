Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministrul Sănătăţii şi preşedintele CJ Prahova discută investiţii majore pentru modernizarea şi extinderea sistemului medical în judeţ

I.S.
Politică / 10 august, 16:58

Foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie.

”Astăzi, la Ministerul Sănătăţii, am avut plăcerea să îl primesc pe domnul Virgiliu Nanu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Discuţiile noastre s-au axat pe dezvoltarea sistemului de sănătate din Ploieşti şi din întreg judeţul Prahova - o prioritate pe care o împărtăşim şi pe care o urmărim cu determinare. În ultimii ani, Prahova a beneficiat de peste 100 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri europene si fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii care au vizat modernizarea infrastructurii medicale, reducerea infecţiilor nosocomiale, dotarea cabinetelor de medicină de familie cu aparatură performantă şi implementarea de soluţii digitale”, a transmis, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook.

Ministrul a precizat că ”aceste proiecte nu sunt doar cifre pe hârtie - ele se traduc în servicii mai bune, condiţii mai sigure şi acces mai rapid pentru pacienţi”.

”Privind spre viitor, ne-am propus să continuăm investiţiile în Spitalul Judeţean din Ploieşti. Vizăm reabilitarea şi dotarea blocului operator şi a secţiei de ATI, precum şi dezvoltarea unui Centru de politraumă de ultimă generaţie, finanţat din fonduri europene. Aceste obiective vor ridica standardele serviciilor medicale şi vor răspunde mai eficient situaţiilor de urgenţă.

Îl felicit pe Virgil Nanu pentru determinarea şi perseverenţa cu care lucrează pentru sănătatea prahovenilor. El nu este doar preşedintele Consiliului Judeţean, ci şi prietenul meu, un om care m-a sprijinit şi alături de care am împărtăşit aceeaşi viziune: că sănătatea trebuie pusă pe primul loc. Este un partener de încredere şi un lider local dedicat, care îşi respectă angajamentele faţă de comunitate”, a mai transmis Rogobete.

La rândul său, preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a scris pe Facebook că a fost la Ministerul Sănătăţii pentru o discuţie aplicată privind planurile de dezvoltare a sistemului medical din Prahova.

”Am adus în atenţie mai multe proiecte importante: construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de chirurgie. De asemenea, am discutat despre reforma necesară la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, pentru ca pacienţii prahoveni să beneficieze de servicii medicale moderne, sigure şi de calitate. Investiţiile în sănătate înseamnă investiţii în oameni, a transmis preşedintele CJ Prahova.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb