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Modele climatice de nouă generaţie îmbunătăţesc prognoza şi salvează vieţi

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 1 iulie

Modele climatice de nouă generaţie îmbunătăţesc prognoza şi salvează vieţi

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Prognoza meteo a fost, mult timp, un amestec de ştiinţă şi intuiţie. Ştiai că va ploua, dar nu ştiai exact când. Ştiai că vine canicula, dar nu cât de brutală va fi. Între cele două stătea mereu o marjă de eroare acceptată aproape filozofic: „aşa e vremea”. Astăzi, această marjă începe să se subţieze. Nu dispare, dar se comprimă într-un mod în care meteorologii nu mai vorbesc doar despre nori şi presiune atmosferică, ci despre arhitecturi digitale care învaţă clima. Un exemplu este noua generaţie de modele climatice de tip ClimaX, sisteme bazate pe inteligenţă artificială care nu se limitează la o singură sursă de date, ci combină simultan informaţii din atmosferă, oceane, sol şi observaţii satelitare complexe, potrivit lucrării ştiinţifice „ClimaX: A Foundation Model for Weather and Climate”. Practic, clima nu mai este „citită” separat, pe bucăţi, ci este analizată ca un sistem unitar, în care fiecare element influenţează întregul.

De la ecuaţii diferenţiale la reţele neuronale

Modelele clasice de prognoză meteo au fost construite pe ecuaţii fizice extrem de precise, dar limitate de capacitatea de calcul şi de scurateţea datelor. Ele funcţionează, însă se lovesc inevitabil de haosul atmosferic: o mică abatere în condiţiile iniţiale poate produce diferenţe majore după câteva zile. ClimaX şi modelele similare schimbă această abordare. Ele nu abandonează legile fizicii, ci le completează cu algoritmi de învăţare automată capabili să identifice tipare în volume uriaşe de informaţii. În loc să rezolve exclusiv milioane de ecuaţii, aceste sisteme învaţă cum evoluează atmosfera şi cum interacţionează aceasta cu oceanele, calotele glaciare sau suprafaţa terestră. Rezultatul este o creştere a preciziei, mai ales în cazul fenomenelor meteorologice extreme, cele care produc cele mai mari pierderi economice şi umane. Dezvoltat iniţial de cercetătorii de la Microsoft Research în colaborare cu UCLA, ClimaX schimbă paradigma clasică a simulărilor numerice prin utilizarea învăţării profunde (Deep Learning).

Miza reală: extremele

Dacă pentru o zi obişnuită diferenţa dintre două modele de prognoză poate părea nesemnificativă, în cazul unui val de căldură, al unei furtuni violente sau al unei inundaţii fiecare oră câştigată contează. O avertizare emisă cu 24-48 de ore mai devreme poate permite evacuarea populaţiei din zonele de risc, protejarea infrastructurii critice, mobilizarea serviciilor de urgenţă şi limitarea pierderilor economice, arată un studiu publicat în revista Nature. Într-o Europă în care temperaturile de peste 40 de grade Celsius nu mai reprezintă o excepţie, ci devin o realitate tot mai frecventă, precizia prognozelor începe să valoreze la fel de mult ca investiţiile în diguri, sisteme de irigaţii sau reţele electrice.

Realitatea ultimelor zile demonstrează cât de mare este această miză. Valul de căldură care a afectat vestul şi sudul Europei a provocat un număr semnificativ de victime. Potrivit estimărilor preliminare prezentate de autorităţile sanitare şi preluate de presa internaţională, numai în Franţa au fost înregistrate aproximativ o mie de decese în exces asociate temperaturilor extreme, în timp ce în alte state, precum Italia, Spania şi Polonia, autorităţile au raportat victime şi sute de persoane spitalizate din cauza caniculei. Specialiştii avertizează că bilanţul european ar putea depăşi 1.300 de decese, urmând să fie actualizat pe măsură ce sunt centralizate datele epidemiologice. În astfel de situaţii, fiecare îmbunătăţire a capacităţii de prognoză poate însemna nu doar o estimare mai exactă a vremii, ci şi vieţi omeneşti salvate.

Paradoxul progresului

Există însă şi un paradox. Cu cât modelele climatice devin mai sofisticate, cu atât depind mai mult de infrastructuri informatice uriaşe. Centrele de date care antrenează şi rulează astfel de modele consumă cantităţi impresionante de energie, iar dezvoltarea inteligenţei artificiale contribuie ea însăşi la creşterea cererii globale de electricitate, avertizează publicaţia Science. Lumea încearcă astfel să înţeleagă şi să combată efectele încălzirii globale folosind tehnologii care, la rândul lor, au o amprentă energetică tot mai mare. Tocmai de aceea, dezvoltarea unor sisteme AI eficiente energetic devine o provocare la fel de importantă ca perfecţionarea algoritmilor.

O schimbare de epocă

Adevărata revoluţie nu este doar una tehnologică, ci una de perspectivă. Trecem de la simpla prognoză a vremii la modelarea continuă a întregului sistem climatic al planetei. Nu mai interpretăm doar imaginile satelitare sau datele furnizate de staţiile meteorologice, ci construim modele capabile să înveţe permanent din fiecare furtună, fiecare secetă şi fiecare val de căldură. ClimaX nu este doar un nou program informatic. El simbolizează intrarea meteorologiei într-o eră în care inteligenţa artificială devine un partener al cercetătorilor, iar prognoza vremii începe să fie privită nu doar ca un serviciu pentru populaţie, ci ca un instrument strategic pentru protejarea economiei, a infrastructurii şi, în cele din urmă, a vieţii oamenilor. Într-o lume în care clima îşi schimbă regulile de la un an la altul, capacitatea de a anticipa aceste transformări devine una dintre cele mai importante resurse ale societăţii moderne.

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