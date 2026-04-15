Modi şi Trump discută consolidarea parteneriatului strategic şi securitatea Strâmtorii Ormuz

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a anunţat că a primit un apel telefonic din partea preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul căruia au fost analizate evoluţiile recente ale cooperării bilaterale, potrivit unei postări publicate de liderul indian pe platforma X.

Conform aceleiaşi surse, cei doi lideri au trecut în revistă progresele semnificative realizate în cooperarea dintre cele două state în diverse sectoare şi au reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea Parteneriatului Strategic Global Cuprinzător dintre India şi Statele Unite.

Prim-ministrul indian notează, totodată, că discuţiile au inclus situaţia din Asia de Vest, într-un context regional marcat de tensiuni persistente, potrivit mesajului publicat pe X.

În acelaşi timp, cei doi lideri au subliniat importanţa menţinerii deschise şi securizate a Strâmtoarea Ormuz, rută strategică esenţială pentru fluxurile globale de energie şi pentru comerţul internaţional, conform aceleiaşi surse.

Formularea utilizată de Narendra Modi indică o convergenţă de poziţii între New Delhi şi Washington atât în ceea ce priveşte aprofundarea relaţiei bilaterale, cât şi în raport cu necesitatea menţinerii stabilităţii regionale, după cum reiese din declaraţia publicată pe X.