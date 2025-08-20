Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Mohamed Salah, desemnat Jucătorul Anului în Premier League pentru a treia oară

O.D.
Sport / 20 august, 11:49

Mohamed Salah, desemnat Jucătorul Anului în Premier League pentru a treia oară

Egipteanul Mohamed Salah, atacantul-vedetă al echipei FC Liverpool, a devenit marţi primul fotbalist care a câştigat pentru a treia oară titlul de Jucătorul Anului în Premier League, trofeu acordat de Asociaţia fotbaliştilor profesionişti din Anglia (PFA), informează AFP.

Salah a fost încoronat de PFA la capătul unui sezon în care a marcat 29 de goluri şi a oferit 18 pase decisive, ajutând-o pe Liverpool să cucerească al 20-lea titlu de campioană a Angliei din istoria sa.

Internaţionalul egiptean fusese desemnat anterior Jucătorul Anului în Premier League în sezoanele 2017-2018 şi 2021-2022.

În ultimele luni, jucătorul în vârstă de 33 de ani a primit alte două premii rezervate Jucătorul Anului, unul din partea Asociaţiei jurnaliştilor de fotbal şi celălalt din partea Premier League.

Morgan Rogers (23 ani) de la Aston Villa a fost desemnat Cel mai bun tânăr Jucător al Anului de PFA, după un sezon excepţional în care mijlocaşul ofensiv a debutat la naţionala de seniori a Angliei.

Echipa Anului 2024-2025 în Premier League, stabilită de PFA, cuprinde, alături de Mohamed Salah, mai mulţi jucători de la Liverpool: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch şi Alexis Mac Allister.

Fundaşul maghiar Milos Kerkez, care s-a alăturat echipei FC Liverpool în luna iunie, în cadrul unui transfer de la AFC Bournemouth, completează lista, la fel ca şi trio-ul lui Arsenal, William Saliba, Gabriel Magalhaes şi Declan Rice.

Matz Sels şi Chris Wood sunt, de asemenea, incluşi în echipa ideală, după sezonul foarte bun reuşit alături de Nottingham Forest (locul şapte în Premier League), în timp ce atacantul lui Newcastle, Alexander Isak, care doreşte să părăsească actualul său club, este inclus în echipă după ce a terminat pe locul secund în clasamentul golgheterilor, după Mohamed Salah.

