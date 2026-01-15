---

Mulţi dintre manifestanţi au început să plece din Piaţa Victoriei, deşi protestul era autorizat până la ora 23:00, potrivit Digi24. Mare parte sunt din provincie şi se îndreaptă spre autocarele staţionate pe bulevardul Kiseleff. Alţii se îndreaptă spre staţia de metrou Victoriei, sau pe jos, spre Piaţa Romană, a relatat sursa citată.

Participanţii la miting au venit şi din afara Bucureştiului, a informat Digi24. Mai multe autocare venite din provincie au fost observate în diferite locuri din Capitală, a transmis sursa menţionată. Pe pancartele unor manifestanţi sunt afişate numele unor judeţe - Ilfov, Prahova, Braşov, Buzău, a relatat sursa citată anterior.

Unele surse au declarat pentru Antena 3 CNN că după ora 20:00, în Piaţa Victoriei se aflau peste 7.000 de manifestanţi.