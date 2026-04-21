Nadia Comăneci, premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus

Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc, luni seară, la Madrid.

Nadia Comăneci se numără printre membrii Laureus World Sports Academy, o asociaţie care reuneşte peste 60 dintre cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor şi care decernează anual premii.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal.

În România, anul 2026 a fost decretat anul Nadia Comăneci.

Tot luni, jucătorii de tenis Carlos Alcaraz şi Arina Sabalenka au câştigat premiile pentru cei mai buni sportivi ai anului, oferite la Gala Laureus de la Madrid.

Anul trecut, premiile pentru sportivii anului au fost câştigate de atletul Armand „Mondo” Duplantis şi gimnasta Simone Biles.

Luni, la Madrid, premiul pentru cel mai bun tânăr sportiv al anului 2025 i-a revenit fotbalistului Lamine Yamal de la FC Barcelona.

Pilotul de Formula 1 Lando Norris a primit premiul pentru Revelaţia Anului, în timp ce echipa anului a fost Paris Saint-Germain.

Premiul pentru Revenirea Anului a fost câştigat de jucătorul de golf Rory McIlroy.

Gala a fost prezentată de Novak Djokovici şi schioarea Eileen Gu.