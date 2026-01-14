Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Nazare: ”România, pregătită să adere la OCDE în 2026”

O.S.
Politică / 14 ianuarie, 13:34

Nazare: ”România, pregătită să adere la OCDE în 2026”

România este pregătită ca 2026 să marcheze aderarea sa oficială la OCDE şi la următoarea evaluare economică ţara noastră să participe în calitate de membru cu drepturi depline, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.

„10 din 10 la OCDE. Ieri, la Paris, am finalizat o etapă importantă în procesul de aderare: sesiunea de evaluare în cadrul Comitetului pentru Analiză Economică şi Dezvoltare (EDRC), unde am prezentat progresul României în faţa a 38 de reprezentanţi ai celor mai dezvoltate economii ale lumii. În paralel, Ministerul Finanţelor a încheiat evaluarea în Comitetul pentru Afaceri Fiscale, primind note maxime pentru toate cele 10 grupuri subsidiare implicate în analiză. Cifrele şi reformele structurale prezentate demonstrează că România nu caută scurtături, ci livrează rezultate concrete”, a subliniat ministrul, conform Agerpres.

În raportul său, Nazare a evidenţiat o performanţă fiscală peste aşteptări, investiţii publice record, digitalizarea completă a ANAF şi stabilitate economică.

Performanţă fiscală: România a înregistrat corecţii consistente ale deficitului bugetar la finalul lui 2025 şi începutul lui 2026, ceea ce confirmă progresul către consolidarea economică.

Investiţii record: Nivelul investiţiilor publice a ajuns la 7,2%, iar fondurile europene au fost utilizate eficient, ceea ce a fost apreciat şi la nivel internaţional, conform Agerpres.

Digitalizare ANAF: Până la sfârşitul lui 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet funcţional, asigurând un control riguros al cheltuielilor publice prin tehnologii de ultimă generaţie.

Stabilitate: Reformele fiscale vizează menţinerea capitalului uman şi susţinerea muncii formale, fără presiuni fiscale suplimentare, conform Agerpres.

„Le-am transmis partenerilor din OCDE că România a accelerat vizibil procesul de aderare, în special în domeniul fiscal, şi că rezultatele concrete din consolidarea bugetară facilitează integrarea în clubul economiilor dezvoltate. Suntem pregătiţi ca 2026 să fie anul aderării oficiale şi să participăm ca membri cu drepturi depline. Pentru prima dată, România combină consolidare fiscală şi investiţii record, un argument puternic pentru integrarea în OCDE”, a adăugat Alexandru Nazare, conform Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb