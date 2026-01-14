Nazare: ”România, pregătită să adere la OCDE în 2026”

România este pregătită ca 2026 să marcheze aderarea sa oficială la OCDE şi la următoarea evaluare economică ţara noastră să participe în calitate de membru cu drepturi depline, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.

„10 din 10 la OCDE. Ieri, la Paris, am finalizat o etapă importantă în procesul de aderare: sesiunea de evaluare în cadrul Comitetului pentru Analiză Economică şi Dezvoltare (EDRC), unde am prezentat progresul României în faţa a 38 de reprezentanţi ai celor mai dezvoltate economii ale lumii. În paralel, Ministerul Finanţelor a încheiat evaluarea în Comitetul pentru Afaceri Fiscale, primind note maxime pentru toate cele 10 grupuri subsidiare implicate în analiză. Cifrele şi reformele structurale prezentate demonstrează că România nu caută scurtături, ci livrează rezultate concrete”, a subliniat ministrul, conform Agerpres.

În raportul său, Nazare a evidenţiat o performanţă fiscală peste aşteptări, investiţii publice record, digitalizarea completă a ANAF şi stabilitate economică.

Performanţă fiscală: România a înregistrat corecţii consistente ale deficitului bugetar la finalul lui 2025 şi începutul lui 2026, ceea ce confirmă progresul către consolidarea economică.

Investiţii record: Nivelul investiţiilor publice a ajuns la 7,2%, iar fondurile europene au fost utilizate eficient, ceea ce a fost apreciat şi la nivel internaţional, conform Agerpres.

Digitalizare ANAF: Până la sfârşitul lui 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet funcţional, asigurând un control riguros al cheltuielilor publice prin tehnologii de ultimă generaţie.

Stabilitate: Reformele fiscale vizează menţinerea capitalului uman şi susţinerea muncii formale, fără presiuni fiscale suplimentare, conform Agerpres.

„Le-am transmis partenerilor din OCDE că România a accelerat vizibil procesul de aderare, în special în domeniul fiscal, şi că rezultatele concrete din consolidarea bugetară facilitează integrarea în clubul economiilor dezvoltate. Suntem pregătiţi ca 2026 să fie anul aderării oficiale şi să participăm ca membri cu drepturi depline. Pentru prima dată, România combină consolidare fiscală şi investiţii record, un argument puternic pentru integrarea în OCDE”, a adăugat Alexandru Nazare, conform Agerpres.