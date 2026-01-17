Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nazare: Aderarea la OCDE este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României

T.B.
Internaţional / 17 ianuarie, 13:26

Nazare: Aderarea la OCDE este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României

Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru funcţionarea statului român în următorii ani, cu un impact comparabil cu integrarea în NATO şi Uniunea Europeană, a declarat sâmbătă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

„Aderarea la OCDE este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an şi marchează o etapă esenţială în modul în care va funcţiona statul în anii următori. Este un subiect care trebuie abordat mai mult şi mai consistent în spaţiul public”, a scris ministrul.

Potrivit lui Nazare, OCDE înseamnă reguli clare, instituţii funcţionale şi politici publice bazate pe date şi pe experienţa economiilor dezvoltate, reprezentând un nou nivel de deschidere şi dezvoltare pentru România. „Nu este doar despre statut, ci despre modul în care guvernăm: cum colectăm mai eficient, cum investim mai bine şi cum construim încredere - atât pentru românii din ţară, cât şi pentru cei care trăiesc şi muncesc în alte state”, a adăugat acesta.

Ministrul a subliniat că beneficiile economice ale aderării sunt multiple: creşterea încrederii şi a investiţiilor, costuri mai mici de finanţare pentru stat, politici publice mai eficiente şi mai predictibile, o economie mai rezilientă şi competitivă, precum şi o viaţă mai bună pentru românii din ţară şi din diaspora.

„România este pe drumul corect, iar aderarea la OCDE va reprezenta un moment istoric cu impact real asupra dezvoltării şi modernizării ţării. Dialogul şi negocierea beneficiilor cu marile economii ale lumii nu se câştigă prin declaraţii, ci prin consecvenţă, seriozitate şi rezultate concrete”, a mai subliniat Alexandru Nazare.

