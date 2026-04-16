NBA - Philadelphia 76ers a acces în play-off

Philadelphia 76ers s-a calificat în play-off-ul a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), în timp ce Golden State Warriors se menţine în cursă pentru obţinerea unui bilet în faza finală după victoriile obţinute miercuri în meciurile de baraj, informează AFP.

În Conferinţa de Est, Philadelphia 76ers a învins-o pe Orlando Magic cu 109-97 şi va da piept în primul tur al play-off-ului cu Boston Celtics.

La rândul său, Orlando Magic va mai avea o ultimă şansă să prindă play-off-ul vineri în faţa formaţiei Charlotte Hornets, învinsa din meciul cu Miami Heat de marţi.

Fără starul Joel Embiid, operat de apendicită săptămâna trecută, Philadelphia 76ers s-a desprins în sfertul trei, mizând pe coordonatorul său de joc Tyrese Maxey, autor a 31 de puncte şi 6 pase decisive.

În Conferinţa de Vest, Golden State Warriors a învins-o pe final de meci pe Los Angeles Clippers, cu 126-121, şi se menţine în cursa pentru un bilet în play-off.

Stephen Curry a fost artizanul victoriei, cu 35 de puncte.

Warriors o va întâlni vineri pe Phoenix Suns în Arizona, sperând să joace cu campioana en titre Oklahoma City Thunder în primul tur al fazei finale.