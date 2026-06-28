Nicoleta Pauliuc acuză existenţa unor campanii de manipulare digitală pro-Bolojan în PNL, comparabile ca agresivitate cu fenomenul Georgescu

Nicoleta Pauliuc, europarlamentar PNL şi fost secretar general al partidului, a publicat duminică un mesaj amplu pe Facebook în care acuză existenţa unor campanii coordonate de presă şi de social media în favoarea taberei lui Ilie Bolojan, pe care le califică drept la fel de agresive ca cele care l-au promovat pe Călin Georgescu, conform postării citate.

Pauliuc afirmă că la ultimul Birou Politic Naţional al PNL au fost expuse două realităţi: campanii de presă orchestrate împotriva celor cu altă opinie decât Bolojan, pe site-uri unde acesta este glorificat, şi campanii coordonate în social media cu troli şi conturi false, potrivit aceluiaşi mesaj. Ea a cerut să i se spună cine plăteşte această infrastructură digitală şi dacă este folosită pentru reglarea conturilor interne din PNL, răspunsul primit de la Dan Motreanu fiind că factura nu este plătită de partid, conform postării citate. Pauliuc a insistat să fie angajat un consultant extern pentru a verifica situaţia, potrivit aceleiaşi surse.

Pentru a ilustra tiparul, Pauliuc prezintă datele analizei G4Media privind paginile pro-Bolojan: o postare a acestuia cu cifre privind deficitul bugetar a adunat peste 10.000 de reacţii în mai puţin de 15 minute, după 11 ore anunţul lui Bolojan ajunsese la 52.000 de reacţii, 4.300 de comentarii şi fusese redistribuit de peste 2.000 de ori, conform postării citate. Profiluri recent create, fără istoric, care lasă acelaşi comentariu cuvânt cu cuvânt, cu zeci de postări şi un ritm de interacţiune pe care oamenii din social media îl recunosc imediat ca atipic sunt semnalele identificate, potrivit aceleiaşi surse.

Pauliuc subliniază că nu susţine că toţi cei care îl apreciază pe Bolojan sunt boţi, dar atrage atenţia că în 2024 nimeni nu a acceptat scuza că unii susţinători ai lui Georgescu erau reali ca motiv pentru a ignora reţelele artificiale de amplificare, conform postării citate. Ea conchide că boţii şi trolii nu au culoare politică şi că o metodă nu se legitimează prin identitatea celui care o întrebuinţează, adăugând că dacă principiul a contat în 2024 trebuie să conteze şi acum, potrivit aceleiaşi surse.