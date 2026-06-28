Nicuşor Dan, la Jurata: discuţii cu liderii Poloniei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei despre securitatea Flancului Estic

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat sâmbătă la reuniunea de la Jurata, Polonia, alături de preşedinţii Karol Nawrocki, Alar Karis, Edgars Rinkēviès şi Gitanas Nausėda, conform unei postări pe Facebook a şefului statului.

Discuţiile au vizat securitatea în Europa, consolidarea apărării şi descurajarea acţiunilor destabilizatoare pe Flancul Estic, întărirea infrastructurii şi a securităţii energetice, precum şi cele mai bune modalităţi de pregătire a statelor pentru viitoarele provocări, potrivit aceluiaşi mesaj. Dan a subliniat că discuţiile au evidenţiat hotărârea comună de a acţiona cu responsabilitate pentru securitatea regiunii şi a întregii Uniuni Europene, calificând relaţiile dintre cele cinci state drept o prietenie apropiată, alianţă de încredere şi parteneriat dedicat - în NATO, în UE şi dincolo de acestea, conform postării citate.