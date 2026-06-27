Nicuşor Dan, la Jurata: reuniune cu liderii Poloniei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei pe tema securităţii europene

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă sâmbătă, 27 iunie, la Jurata, în Polonia, la o reuniune găzduită de preşedintele polonez Karol Nawrocki, alături de preşedintele Estoniei, Alar Karis, preşedintele Letoniei, Edgars Rinkēviès, şi preşedintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, conform comunicatului Administraţiei Prezidenţiale, citat de News.ro. Întâlnirea este programată de la ora 19:30, potrivit aceleiaşi surse.

Reuniunea este dedicată analizei unor teme de importanţă majoră pentru regiune, precum întărirea securităţii europene în faţa ameninţărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu şi de transformările geopolitice actuale. Pe agendă figurează şi aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să îşi adapteze eficient politicile pentru a ţine pasul cu provocările şi evoluţiile globale, susţinând competitivitatea, dezvoltarea şi securitatea statelor membre, potrivit aceleiaşi surse.

Nicuşor Dan urmează să sublinieze necesitatea unităţii Uniunii Europene în faţa provocărilor actuale şi să reafirme angajamentul ferm al României faţă de cooperarea cu aliaţii şi partenerii din NATO şi UE. Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât şi al combaterii ameninţărilor hibride şi cibernetice, precum şi prin îmbunătăţirea infrastructurii cu uz dual şi a securităţii energetice, conform Administraţiei Prezidenţiale.