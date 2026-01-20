Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

O lume ascunsă sub gheaţă: cea mai detaliată hartă a reliefului Antarcticii rescrie modelele climatice

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 20 ianuarie

Sursa foto: https://www.science.org/

Sursa foto: https://www.science.org/

English Version

Oamenii de ştiinţă au realizat cea mai detaliată hartă de până acum a terenului aflat sub calota de gheaţă a Antarcticii, dezvăluind un peisaj spectaculos, format din munţi, canioane adânci, văi sculptate şi câmpii întinse, precum şi mii de formaţiuni mai mici, identificate pentru prima dată. Descoperirea a fost anunţată săptămâna trecută şi relatată de Reuters. Noua hartă a fost obţinută prin combinarea observaţiilor satelitare de înaltă rezoluţie cu o tehnică inovatoare, denumită analiza perturbării fluxului de gheaţă. Această metodă permite estimarea topografiei subglaciare pornind de la modul în care gheaţa se mişcă la suprafaţă, oferind o imagine coerentă inclusiv în regiunile Antarcticii care nu fuseseră cartografiate până acum. Datele obţinute sunt esenţiale pentru înţelegerea modului în care calota antarctică va reacţiona la încălzirea globală. Forma terenului aflat sub gheaţă influenţează viteza de curgere a gheţarilor şi modul în care aceştia ajung în ocean, unde contribuie la creşterea nivelului mării.

„Este crucial să avem cea mai clară hartă a reliefului de sub Antarctica, deoarece forma acestuia controlează procesele de frecare care acţionează asupra gheţii. Aceste procese trebuie incluse în modelele numerice care estimează cât de rapid va ajunge gheaţa în ocean, se va topi şi va contribui la creşterea nivelului mării”, a explicat Robert Bingham, glaciolog la Universitatea din Edinburgh, coordonatorul studiului publicat în revista Science. Potrivit cercetătorilor, relieful subglaciar este mult mai variat decât se credea anterior. Echipa a identificat peste 30.000 de formaţiuni deluroase necunoscute până acum, cu înălţimi de cel puţin 50 de metri.

Un continent uriaş, cu un peisaj comparabil cu Europa sau America de Nord

Antarctica este cu aproximativ 40% mai mare decât Europa, cu 50% mai mare decât Statele Unite şi are o suprafaţă comparabilă cu jumătate din Africa. Sub stratul de gheaţă, cercetătorii spun că se ascunde un relief la fel de divers. „În fiecare dintre aceste continente găsim lanţuri muntoase înalte, dar şi câmpii vaste. Peisajul ascuns al Antarcticii prezintă aceleaşi contraste. Nu este deloc plictisitor”, a subliniat Bingham. Calota glaciară antarctică este cea mai mare masă de gheaţă de pe Pământ, conţinând aproximativ 70% din apa dulce a planetei. Grosimea medie a gheţii este de circa 2,1 kilometri, iar în unele zone atinge aproape 4,8 kilometri. Antarctica nu a fost însă mereu acoperită de gheaţă. Relieful subglaciar a fost modelat iniţial cu peste 34 de milioane de ani în urmă, înainte de formarea calotei, şi a fost ulterior remodelat de dinamica gheţii. Continentul a fost cândva legat de America de Sud, separarea având loc în urma proceselor de tectonică a plăcilor.

De la „zone albe” pe hartă la un tablou complet

Până acum, terenul subglaciar al Antarcticii era mai puţin cunoscut decât suprafaţa planetei Marte. Cartografierea se baza pe măsurători radar realizate de avioane sau echipamente tractate de snowmobile, care lăsau lacune de până la 150 de kilometri, potrivit Helen Ockenden, cercetătoare la Institutul de Geoştiinţe ale Mediului din Franţa şi autoare principală a studiului. Noua metodă elimină aceste goluri. „Prin combinarea calculelor legate de curgerea gheţii cu observaţii satelitare de înaltă rezoluţie, putem cartografia întregul continent, inclusiv zonele neacoperite anterior. Astfel înţelegem mai bine cum se leagă între ele diferitele forme de relief”, a explicat Ockenden. Cercetătorii speră că această hartă va contribui la îmbunătăţirea modelelor climatice şi a prognozelor privind creşterea nivelului mării, utilizate inclusiv de IPCC, grupul ONU care furnizează guvernelor datele ştiinţifice necesare pentru politicile climatice.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0921
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3799
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4851
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8746
Gram de aur (XAU)Gram de aur656.9613

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb