O lume ascunsă sub gheaţă: cea mai detaliată hartă a reliefului Antarcticii rescrie modelele climatice

English Version

Oamenii de ştiinţă au realizat cea mai detaliată hartă de până acum a terenului aflat sub calota de gheaţă a Antarcticii, dezvăluind un peisaj spectaculos, format din munţi, canioane adânci, văi sculptate şi câmpii întinse, precum şi mii de formaţiuni mai mici, identificate pentru prima dată. Descoperirea a fost anunţată săptămâna trecută şi relatată de Reuters. Noua hartă a fost obţinută prin combinarea observaţiilor satelitare de înaltă rezoluţie cu o tehnică inovatoare, denumită analiza perturbării fluxului de gheaţă. Această metodă permite estimarea topografiei subglaciare pornind de la modul în care gheaţa se mişcă la suprafaţă, oferind o imagine coerentă inclusiv în regiunile Antarcticii care nu fuseseră cartografiate până acum. Datele obţinute sunt esenţiale pentru înţelegerea modului în care calota antarctică va reacţiona la încălzirea globală. Forma terenului aflat sub gheaţă influenţează viteza de curgere a gheţarilor şi modul în care aceştia ajung în ocean, unde contribuie la creşterea nivelului mării.

„Este crucial să avem cea mai clară hartă a reliefului de sub Antarctica, deoarece forma acestuia controlează procesele de frecare care acţionează asupra gheţii. Aceste procese trebuie incluse în modelele numerice care estimează cât de rapid va ajunge gheaţa în ocean, se va topi şi va contribui la creşterea nivelului mării”, a explicat Robert Bingham, glaciolog la Universitatea din Edinburgh, coordonatorul studiului publicat în revista Science. Potrivit cercetătorilor, relieful subglaciar este mult mai variat decât se credea anterior. Echipa a identificat peste 30.000 de formaţiuni deluroase necunoscute până acum, cu înălţimi de cel puţin 50 de metri.

• Un continent uriaş, cu un peisaj comparabil cu Europa sau America de Nord

Antarctica este cu aproximativ 40% mai mare decât Europa, cu 50% mai mare decât Statele Unite şi are o suprafaţă comparabilă cu jumătate din Africa. Sub stratul de gheaţă, cercetătorii spun că se ascunde un relief la fel de divers. „În fiecare dintre aceste continente găsim lanţuri muntoase înalte, dar şi câmpii vaste. Peisajul ascuns al Antarcticii prezintă aceleaşi contraste. Nu este deloc plictisitor”, a subliniat Bingham. Calota glaciară antarctică este cea mai mare masă de gheaţă de pe Pământ, conţinând aproximativ 70% din apa dulce a planetei. Grosimea medie a gheţii este de circa 2,1 kilometri, iar în unele zone atinge aproape 4,8 kilometri. Antarctica nu a fost însă mereu acoperită de gheaţă. Relieful subglaciar a fost modelat iniţial cu peste 34 de milioane de ani în urmă, înainte de formarea calotei, şi a fost ulterior remodelat de dinamica gheţii. Continentul a fost cândva legat de America de Sud, separarea având loc în urma proceselor de tectonică a plăcilor.

• De la „zone albe” pe hartă la un tablou complet

Până acum, terenul subglaciar al Antarcticii era mai puţin cunoscut decât suprafaţa planetei Marte. Cartografierea se baza pe măsurători radar realizate de avioane sau echipamente tractate de snowmobile, care lăsau lacune de până la 150 de kilometri, potrivit Helen Ockenden, cercetătoare la Institutul de Geoştiinţe ale Mediului din Franţa şi autoare principală a studiului. Noua metodă elimină aceste goluri. „Prin combinarea calculelor legate de curgerea gheţii cu observaţii satelitare de înaltă rezoluţie, putem cartografia întregul continent, inclusiv zonele neacoperite anterior. Astfel înţelegem mai bine cum se leagă între ele diferitele forme de relief”, a explicat Ockenden. Cercetătorii speră că această hartă va contribui la îmbunătăţirea modelelor climatice şi a prognozelor privind creşterea nivelului mării, utilizate inclusiv de IPCC, grupul ONU care furnizează guvernelor datele ştiinţifice necesare pentru politicile climatice.