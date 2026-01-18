Ofensiva Lion Capital pe Fondul Proprietatea: pariul pe activele strategice ale statului

Mişcarea Lion Capital asupra Fondului Proprietatea nu este o simplă ofertă de portofoliu, ci o operaţiune cu miză strategică, plasată exact în pragul unor tranzacţii majore cu statul român. Oferta publică de cumpărare lansată de Lion Capital pentru 5,98% din Fondul Proprietatea, la preţul de 0,68 lei/acţiune, deschide un front delicat între valoarea reală a activelor şi preţul la care acestea sunt colectate din piaţă.

Operaţiunea, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, se derulează între 22 ianuarie şi 4 februarie 2026 şi presupune o investiţie de circa 130 milioane lei. Dincolo de cifre, cronologia ridică însă semne de întrebare: Lion Capital acumulase deja 2,38% din FP înainte de lansarea oficială a ofertei, iar intensificarea achiziţiilor vine imediat după reevaluări-cheie din portofoliul Fondului.

• Aeroporturile şi portul, adevărata miză

Datele publice din rapoartele FP şi din tranzacţiile de la Bursa de Valori Bucureşti indică o sincronizare dificil de ignorat.

În decembrie, participaţia FP la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a fost reevaluată în sus cu 28,5%, până la 1,37 miliarde lei.

Evaluarea brută realizată de KPMG plasează pachetul Fondului la peste 2 miliarde lei, înainte de aplicarea discounturilor de lichiditate.

În paralel, Ministerul Transporturilor a semnalat intenţia statului de a răscumpăra participaţiile FP la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi la Portul Constanţa.

Aceste anunţuri transformă Fondul Proprietatea într-un vehicul-cheie pentru monetizarea unor active strategice, iar acumularea de acţiuni sub valoarea activului net devine o mişcare cu logică clară.

• Discountul care redesenează raportul de forţe

La ultimul raport, activul net pe acţiune al FP era de 0,7944 lei. Oferta Lion Capital presupune un discount de aproximativ 14,4%. Investitorii care acceptă vânzarea la acest nivel renunţă nu doar la diferenţa faţă de VAN, ci şi la potenţialul de creştere generat de tranzacţiile iminente cu statul, de dividendele şi de programele de răscumpărare care au definit istoricul recent al Fondului.

O parte a acţionariatului de retail refuză însă oferta. Investitori precum Ben Madadi, cu aproximativ 0,7% din FP, pariază pe faptul că Lion Capital urmăreşte consolidarea unei poziţii de influenţă la discount. Strategia lor este să rămână alături de actuala structură de guvernanţă, ca să beneficieze de viitoarele distribuţii de numerar rezultate fie din vânzarea activelor către stat, fie din administrarea portofoliului.

• Guvernanţa, câmpul decisiv

Data de 26 februarie, când are loc Adunarea Generală a Acţionarilor FP, devine un punct critic. Acumulările recente oferă Lion Capital un cuvânt greu de spus în numirea membrilor Comitetului Reprezentanţilor şi, implicit, în direcţia strategică a Fondului.

Orice modificare privind mandatul administratorului Franklin Templeton sau ritmul distribuirilor de numerar ar marca o schimbare de paradigmă.

• Verdict: arbitraj economic cu componentă politică

Mişcarea Lion Capital poate fi citită ca un arbitraj economic şi politic bine calibrat: achiziţii sub valoarea activului net, înainte ca statul să fixeze preţurile pentru activele nelistate din portofoliul FP - Aeroporturi Bucureşti, Portul Constanţa, Salrom. Preţul la care Ministerul Transporturilor va încheia eventualele tranzacţii va deveni „borna zero” care va valida sau va infirma pariul făcut acum.

Pentru investitori, semnalele de urmărit sunt clare: gradul de subscriere al ofertei publice, care poate indica un exit instituţional, şi deciziile AGA din februarie, unde se joacă controlul asupra vitezei şi modului de valorificare a activelor Fondului Proprietatea.