Oficial BNR: Sectorul bancar este bine organizat şi capitalizat, dar retrogradarea ratingului la „junk” ar creşte costurile de finanţare pentru întreaga economie

Virgil Dăscălescu, şeful Serviciului de Stabilitate din cadrul Băncii Naţionale a României, a declarat joi, la o conferinţă organizată de Revista Piaţa Financiară la ASE Bucureşti, că sectorul bancar din România este bine organizat, capitalizat şi eficient, capabil să sprijine economia reală şi să joace un rol important în susţinerea datoriei statului, conform informaţiilor citate de News.ro. Oficialul BNR a menţionat evoluţia pozitivă a sectorului din ultimele două decenii, bazată pe încredere, iar profitabilitatea actuală se datorează unei bune gestiuni a riscului de credit, creşterii eficienţei operaţionale şi eforturilor de digitalizare, potrivit sursei.

Dăscălescu a avertizat însă că România se află într-un moment dificil, iar o eventuală deteriorare a ratingului suveran, prin retrogradarea la categoria „junk”, ar duce la creşterea costurilor de finanţare, care s-ar putea restrânge asupra întregii economii, conform News.ro. El a subliniat că un sector bancar profitabil este unul rezilient şi capabil să îndeplinească funcţiile de bază, nu doar să supravieţuiască, potrivit sursei.

Contextul este marcat de avertismentul agenţiei Moody's, care a atras atenţia săptămâna trecută că incertitudinea politică prelungită şi lipsa unei majorităţi parlamentare funcţionale pot pune presiune pe consolidarea fiscală şi implementarea reformelor asumate de România, conform News.ro. Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de ţară, iar linia responsabilităţii trebuie păstrată, potrivit sursei.