Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ONU: ”Ameninţarea Statului Islamic a crescut în mod constant”

S.B.
Internaţional / 5 februarie, 13:37

ONU: ”Ameninţarea Statului Islamic a crescut în mod constant”

Ameninţarea pe care o reprezintă Statul Islamic (SI) în lume ”a crescut în mod constant” începând din vara lui 2025 şi devine tot mai ”complex” de oprit din cauza capacităţii de adaptare a grupării, estimează Biroul ONU însărcinat cu lupta împotriva terorismului (UNOCT), informează news.ro.

Mişcarea jihadistă şi grupările care-i sunt asociate ”continuă să se extindă” în Africa de Vest şi în Sahel şi să-şi ”continue atacurile în Irak şi Siria”, a declarat miercuri în Consiliul de Securitate un reprezentant al UNOCT, Alexandre Zouev.

”În Afganistan, Statul Islamic în Khorasan (SI-K) continuă să reprezinte una dintre cele mai importante ameninţări la adresa regiunii”, a subliniat el, citând atentatul antisemit soldat cu 15 morţi în Australia, în decembrie, inspirat de ideologia SI.

La sfârşitul lui ianuarie, Statul Islamic a comis un atac scurt, fără precedent, pe principalul aeriport din Niger, confirmând puterea grupării în regiune.

Cu câteva zile mai înainte, SI revendica un atentat la Kabul, într-un restaurant chinez, soldat cu şapte morţi.

În Siria, retragerea forţelor kurde din anumite zone în care administrau închisori cu mii de jihadişti şi tabere cu familiile acestora au creat o mare instabilitate.

De teama unor evadări, Statele Unite transferă, în prezent, deţinuţi în Irakul vecin.

”Gruparea şi afiliaţii săi au continuat să se adapteze şi să dea probă de rezistenţă”, iar ”în pofida unor presiuni susţinute” şi-au ”continuat recurtarea de combatanţi” şi şi-au consolidat recurgerea la tehnologii noi şi emergente, a avertizat Alexandre Zouev.

Moldoveanca Natalia Gherman, însărcinată cu probleme teroriste la Secretariatul General al ONU, a prezentat modul în care organizaţia jihadistă şi-a modernizat practicile.

”Daesh (acronimul arab al SI) şi alte grupări teroriste şi-au lărgit recurgerea la active virtuale, inclusiv criptomonede, în paralel cu folosirea unor instrumente cibernetice, sisteme de aeronave fără pilot şi aplicaţii avansate ale inteligenţei artificiale”, a declarat ea.

Inteligenţa artificială (AI) ”este tot mai folosită de către grupări teroriste în scopuri de radicalizare şi de recrutare şi se pune accentul mai ales pe tineri şi copii”, a avertizat ea.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb