ONU: ”Ameninţarea Statului Islamic a crescut în mod constant”

Ameninţarea pe care o reprezintă Statul Islamic (SI) în lume ”a crescut în mod constant” începând din vara lui 2025 şi devine tot mai ”complex” de oprit din cauza capacităţii de adaptare a grupării, estimează Biroul ONU însărcinat cu lupta împotriva terorismului (UNOCT), informează news.ro.

Mişcarea jihadistă şi grupările care-i sunt asociate ”continuă să se extindă” în Africa de Vest şi în Sahel şi să-şi ”continue atacurile în Irak şi Siria”, a declarat miercuri în Consiliul de Securitate un reprezentant al UNOCT, Alexandre Zouev.

”În Afganistan, Statul Islamic în Khorasan (SI-K) continuă să reprezinte una dintre cele mai importante ameninţări la adresa regiunii”, a subliniat el, citând atentatul antisemit soldat cu 15 morţi în Australia, în decembrie, inspirat de ideologia SI.

La sfârşitul lui ianuarie, Statul Islamic a comis un atac scurt, fără precedent, pe principalul aeriport din Niger, confirmând puterea grupării în regiune.

Cu câteva zile mai înainte, SI revendica un atentat la Kabul, într-un restaurant chinez, soldat cu şapte morţi.

În Siria, retragerea forţelor kurde din anumite zone în care administrau închisori cu mii de jihadişti şi tabere cu familiile acestora au creat o mare instabilitate.

De teama unor evadări, Statele Unite transferă, în prezent, deţinuţi în Irakul vecin.

”Gruparea şi afiliaţii săi au continuat să se adapteze şi să dea probă de rezistenţă”, iar ”în pofida unor presiuni susţinute” şi-au ”continuat recurtarea de combatanţi” şi şi-au consolidat recurgerea la tehnologii noi şi emergente, a avertizat Alexandre Zouev.

Moldoveanca Natalia Gherman, însărcinată cu probleme teroriste la Secretariatul General al ONU, a prezentat modul în care organizaţia jihadistă şi-a modernizat practicile.

”Daesh (acronimul arab al SI) şi alte grupări teroriste şi-au lărgit recurgerea la active virtuale, inclusiv criptomonede, în paralel cu folosirea unor instrumente cibernetice, sisteme de aeronave fără pilot şi aplicaţii avansate ale inteligenţei artificiale”, a declarat ea.

Inteligenţa artificială (AI) ”este tot mai folosită de către grupări teroriste în scopuri de radicalizare şi de recrutare şi se pune accentul mai ales pe tineri şi copii”, a avertizat ea.