OpenAI amână lansarea publică a GPT-5.6 la cererea guvernului SUA

OpenAI a anunţat vineri că amână lansarea publică completă a noului model GPT-5.6, la solicitarea guvernului Statelor Unite, accesul urmând să fie limitat iniţial la un grup restrâns de parteneri verificaţi ale căror identităţi au fost comunicate autorităţilor americane, conform Reuters, citat de News.ro.

Decizia reflectă preocupările tot mai mari ale Washingtonului privind riscurile de securitate naţională asociate celor mai avansate sisteme de inteligenţă artificială, potrivit aceleiaşi surse. Prin obţinerea unui acces anticipat, autorităţile americane urmăresc să identifice din timp riscuri precum utilizarea în atacuri cibernetice, aplicaţii militare necontrolate sau alte forme de utilizare abuzivă, conform News.ro. La începutul lunii, preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care dezvoltatorii de modele de IA de frontieră sunt încurajaţi, în mod voluntar, să ofere guvernului american acces timp de până la 30 de zile înainte ca modelele să fie distribuite unor parteneri de încredere, potrivit aceleiaşi surse.

OpenAI a precizat, într-o postare pe blogul companiei, că lansarea limitată este o măsură temporară adoptată în timp ce colaborează cu guvernul SUA la stabilirea unui cadru permanent pentru lansările viitoare, potrivit News.ro. Compania a subliniat însă că nu consideră dezirabil ca acest nivel de acces şi supraveghere guvernamentală să devină o practică permanentă, avertizând că astfel de proceduri ar putea întârzia accesul dezvoltatorilor, companiilor, specialiştilor în securitate cibernetică şi partenerilor internaţionali la cele mai noi instrumente de IA, conform aceleiaşi surse.

Noua familie de modele este condusă de GPT-5.6 Sol, prezentat drept cel mai performant model creat până acum de OpenAI, însoţit de GPT-5.6 Terra pentru aplicaţii de nivel intermediar şi de GPT-5.6 Luna, o versiune optimizată pentru costuri mai reduse, potrivit News.ro.