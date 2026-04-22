OpenAI lansează o nouă versiune a modelului care generează imagini

OpenAI a anunţat lansarea ChatGPT Images 2, a doua versiune majoră a modelului său de generare de imagini bazat pe inteligenţă artificială, potrivit News.ro.

Noua versiune aduce îmbunătăţiri importante faţă de generaţia anterioară, fiind concepută pentru a oferi rezultate mai flexibile şi mai detaliate în crearea de conţinut vizual.

Printre noutăţile principale se află posibilitatea de a genera mai multe imagini simultan, cu diferite raporturi de aspect, precum şi suport pentru rezoluţii de până la 2K, transmite News.ro.

În funcţie de solicitare, sistemul poate utiliza şi informaţii actualizate din mediul online pentru a integra date recente în imaginile generate, ceea ce extinde capacităţile de personalizare şi contextualizare.

Potrivit companiei, modelul poate fi folosit inclusiv pentru crearea de conţinut complex, precum „reviste întregi”, sugerând o orientare către utilizări editoriale şi creative extinse.

La fel ca în cazul ChatGPT, sistemul este disponibil în două moduri de funcţionare: „Instant”, pentru răspunsuri rapide, şi „Thinking”, orientat spre calitate superioară a rezultatului.

OpenAI a precizat că ChatGPT Images 2 este disponibil la nivel global pentru toţi utilizatorii, în timp ce o versiune mai performantă este rezervată abonaţilor.