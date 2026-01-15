Otto Hindrich s-a despărţit de CFR Cluj şi s-a transferat în Polonia

Cluburile CFR Cluj şi Legia Varşovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formaţia poloneză.

Produs 100% al Academiei CFR-ului, Otto Hindrich a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani. Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă şi s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promiţători portari români ai generaţiei sale! În tricoul echipei clujene Otto a bifat 78 de apariţii şi a câştigat două titluri de campion iar, sezonul trecut, a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiţiei.

"Otto, ai fost şi vei rămâne mereu unul dintre noi! îţi mulţumim pentru toată dedicarea şi seriozitatea ta, dar şi pentru momentele speciale trăite împreună în mijlocul familiei CFR! Îţi dorim mult succes în noua etapă a carierei şi nu uita: Clujul va fi mereu casa ta!”, notează CFR Cluj pe site-ul oficial.