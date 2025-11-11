PayU GPO România: Românii au plătit online circa 720 milioane lei de Black Friday 2025

Potrivit PayU GPO România, reprezentantul plăţilor online, în ziua de 7 noiembrie 2025, la comercianţii parteneri care au desfăşurat campania de Black Friday, s-au înregistrat peste 1,31 milioane de tranzacţii, cu o valoare totală de circa 720 milioane lei. În plus, faţă de ediţia precedentă, numărul tranzacţiilor realizate cu cardul salvat a reprezentat peste 64% din plăţi, în creştere cu 17%.

Compania a organizat şi anul acesta, de Black Friday, un eveniment live, maraton, transmis pe Facebook şi Youtube, în care a analizat toate trendurile, statisticile şi comportamentul consumatorilor din perspectiva plăţilor, alături de 20 de experţi invitaţi, din domenii cheie ale ecosistemului de e-commerce din România.

Astfel, din datele PayU GPO, valoarea totală a volumelor tranzacţionate a crescut cu 9% faţă de anul trecut, iar cea mai mare sumă raportată în perioada de referinţă s-a ridicat la peste 85.000 RON, la ora 14:30, pentru produse din categoria eTail.

În plus, potrivit companiei, în minutul de aur al Black Friday 2024 au fost înregistrate peste 11.000 de tranzacţii, categoriile dominante fiind cosmetice, FMCG (produse de băcănie, alimente neperisabile), produse pentru copii, IT&C şi home & deco.

„Black Friday 2025 demonstrează încă o dată că românii aşteaptă cu entuziasm această zi, pregătindu-şi din timp bugetele pentru cele mai bune oferte ale anului de la comercianţi. Tot mai mulţi aleg să cumpere inteligent şi planificat, profitând de ratele extinse oferite de bănci şi partenerii financiari, dar şi de confortul plăţilor rapide, cu un singur click, prin cardurile salvate. Aceste tendinţe arată un grad tot mai mare de maturitate şi încredere în comerţul online. Împreună cu partenerii noştri, am lucrat intens pentru ca experienţa de cumpărare să fie rapidă, sigură şi plăcută, adaptată nevoilor reale ale clienţilor” a declarat Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România.

Valoarea medie pe tranzacţie a fost de 546 RON, de trei ori mai mare faţă de valoarea medie a tranzacţiei anuale. În plus, şi valoarea medie a tranzacţiei cu plata în rate a crescut - 945 RON, de două ori peste media anuală.

Plăţile în rate au reprezentat aproximativ 35% din volumul total procesat, marcând o creştere de 18% faţă de Black Friday 2024.

De Black Friday 2025, 17% din tranzacţii au fost plătite cu carduri emise în afara ţări, cu 13% mai mult faţă de ediţia precedentă. Topul ţărilor din care au fost procesate plăţi, după banca emitentă, au fost Lituania, Regatul Unit şi Belgia.