Peste 200.000 de gospodării fără curent în regiunea ucraineană Zaporojie

Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunţă duminică ocupaţia rusă, relatează AFP.

„În urma unui atac inamic împotriva infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte a regiunii Zaporojie a fost privată de electricitate”, a transmis pe Telegram Evgheni Baliţki, administratorul instalat de Moscova în zonele ocupate din regiunea ucraineană, potrivit AFP.

Acesta a precizat că 213.000 de abonaţi şi 386 de localităţi din regiunea Zaporojie sunt în prezent fără curent electric, în urma atacului, informează AFP.

Potrivit AFP, aceste atacuri au loc în contextul intensificării bombardamentelor reciproce asupra infrastructurilor energetice, într-o perioadă în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski recunoaşte că situaţia din sectorul electric rămâne „dificilă”.

În regiunea ucraineană vecină Herson, guvernatorul numit de Moscova, Vladimir Saldo, a anunţat sâmbătă seara bombardarea de către Ucraina a unei substaţii electrice, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie în 14 oraşe şi 450 de sate, relatează AFP.

Ulterior, Vladimir Saldo a declarat că furnizarea electricităţii a fost restabilită după efectuarea unor lucrări de reparaţie de urgenţă, potrivit AFP.

AFP notează că Rusia şi-a intensificat, la rândul său, în ultimele luni, atacurile masive asupra reţelei electrice ucrainene, provocând întreruperi extinse ale alimentării cu energie şi căldură.

Această situaţie l-a determinat pe Volodimir Zelenski să declare „starea de urgenţă” în sectorul energetic şi să ordone creşterea importurilor de electricitate, mai informează AFP.

„Situaţia în sectorul energetic rămâne dificilă, dar facem tot posibilul pentru a restabili toate serviciile cât mai rapid”, a declarat duminică Zelenski, citat de AFP.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 201 drone, dintre care 167 au fost doborâte, potrivit AFP.

Două persoane au fost ucise în urma atacurilor, a precizat Volodimir Zelenski, conform AFP.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunţat că a doborât 63 de drone ucrainene în aceeaşi noapte, atac care s-a soldat cu mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor locale ruse, relatează AFP.