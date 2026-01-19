Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Philip Morris România a fost recunoscută ca Angajator de Top

S.E.
19 ianuarie, 17:33

Gerasimos Contoguris/Sursa foto: Phillip Morris România

Gerasimos Contoguris/Sursa foto: Phillip Morris România

Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaştere a excelenţei demonstrate în practicile de resurse umane care poziţionează compania în clasamentul celor mai doriţi angajatori, concentraţi pe adaptarea la nevoile unei forţe de muncă diverse, la nivel global, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Ne onorează să vedem confirmată strategia noastră de a construi echipe puternice, unite prin valori comune şi orientate spre excelenţă. La Philip Morris România, fiecare profesionist are oportunitatea de a se dezvolta, de a contribui la performanţă şi de a modela succesul organizaţiei noastre. Dezvoltarea personală şi profesională se află în ADN-ul PMI, iar fiecare coleg este încurajat să-şi asume parcursul profesional, să îşi exprime deschis aspiraţiile şi să primească sprijinul şi instrumentele necesare pentru a le transforma în realitate. Obţinerea certificării Top Employer reflectă angajamentul nostru de a crea un mediu în care oamenii pot creşte, colabora şi inova cu încredere. În acest fel, nu doar că ne consolidăm organizaţia, ci contribuim şi la stabilirea unor noi standarde pentru întreaga comunitate profesională din România. Viitorul este fabricat în România - iar noi suntem aici pentru a face acest lucru posibil împreună”, a declarat Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România, în comunicat.

Şi Philip Morris International (PMI) a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer) de la Top Employers Institute pentru al zecelea an consecutive, a informat comunicatul de presă.

„PMI are onoarea de a fi recunoscut ca Top Employer pentru al zecelea an consecutiv - o realizare care evidenţiază calitatea şi consecvenţa practicilor noastre dedicate oamenilor, la nivel global. Ne dedicăm creării unui mediu în care fiecare coleg se simte sprijinit şi încurajat să se dezvolte, să contribuie şi să îşi atingă potenţialul. Această realizare reflectă pasiunea şi angajamentul echipelor noastre din întreaga lume. Privind spre viitor, vom continua să ridicăm standardele pentru un mediu de lucru modern - investind în dezvoltare, incluziune şi bunăstare, pentru a atrage şi forma talente excepţionale”, a declarat Fred Patitucci, Group Chief People & Culture Officer în cadrul PMI, în comunicatul de presă.

Certificarea Top Employer este rezultatul unei evaluări independente realizate de Top Employers Institute, care a recunoscut Philip Morris International (PMI), drept una dintre cele 17 organizaţii internaţionale ce au obţinut certificarea Global Top Employer. Aceasta marchează al zecelea an consecutiv în care PMI primeşte această recunoaştere la nivel global, în timp ce Philip Morris România a fost certificată pentru al unsprezecelea an consecutive, potrivit sursei citate - în plus, afiliaţii PMI au fost validaţi ca angajatori de top în 32 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi Asia-Pacific.

„Obţinerea certificării Top Employer la nivel de ţară pentru 2026 reflectă angajamentul PMI de a construi un mediu de lucru remarcabil, care facilitează performanţa susţinută a afacerii. Alinierea puternică dintre strategia de resurse umane şi obiectivele organizaţionale, alături de orientarea fermă de a se îmbunătăţi continuu, evidenţiază impactul practicilor lor transformatoare. Suntem mândri să recunoaştem contribuţia semnificativă a PMI la crearea unui mediu profesional mai bun în România”, a declarat Adrian Seligman, CEO-ul Top Employers Institute, în sursa menţionată.

Această realizare reflectă angajamentul PMI de a dezvolta o cultură orientată spre creştere şi incluziune, conform cadrului intern PMI DNA - o cultură organizaţională construită pe valori şi comportamente comune, menită să asigure că toţi angajaţii PMI din întreaga lume se simt în siguranţă, ascultaţi şi implicaţi, având un scop clar şi un sentiment autentic de apartenenţă. Programul Top Employers Institute acordă certificarea pe baza participării în cadrul evaluării HR Best Practices Survey („Cele mai bune practici în domeniul resurselor umane”) şi a rezultatelor acesteia, potrivit celor relatate de comunicat.

Evaluarea acoperă şase arii majore de resurse umane, structurate în 20 de teme, printre care Strategia privind oamenii, Mediul de lucru, Învăţarea şi dezvoltarea, Diversitatea şi Incluziunea, Scopul şi Valorile, Bunăstarea angajaţilor şi multe altele, a concluzionat sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

19 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 19 ianuarie

