PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,73%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,73%, de la 5,74% în ziua anterioară.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) s-a menţinut la 5,44%.

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,33%, de la 6,34%. Indicele ROBOR la 6 luni s-a menţinut la 6,48%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al doilea trimestru din 2025, este de 6,06%.