PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0611 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,38 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0611 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1651 dolari, în apreciere cu 0,04% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16462 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1621 şi un maxim de 1,1657.

Dolarul american a crescut cu 1,50 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3462 lei, faţă de 4,3312 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a urcat cu 1,01 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3836 lei, faţă de 5,3735 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 464,7759 lei, în depreciere cu 0,1916 lei comparativ cu 464,9675 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.