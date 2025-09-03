PIAŢA VALUTARĂ  Euro s-a apreciat la 5,0781 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,56 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0781 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 13:30, un euro era tranzacţionat la 1,1635 dolari, în depreciere cu 0,64% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,17108 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1623 şi un maxim de 1,1718.

Dolarul american a crescut cu 3,67 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3638 lei, faţă de 4,3271 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,63 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4204 lei, faţă de 5,4141 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 487,9002 lei, în apreciere cu 5,2911 lei comparativ cu 482,6091 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.