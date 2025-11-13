PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0846 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0846 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 13:30, un euro era tranzacţionat la 1,1572 dolari, în depreciere cu 0,09% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,15820 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1565 şi un maxim de 1,1588.

Dolarul american a crescut cu 0,14 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3948 lei, faţă de 4,3934 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 2,00 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4972 lei, faţă de 5,4772 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 583,0926 lei, în depreciere cu 1,8823 lei comparativ cu 584,9749 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.