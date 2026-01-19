PIAŢA VALUTARĂ  Euro s-a apreciat la 5,0907 lei

Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,44 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0907 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,605 dolari, în depreciere cu 3,89% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1618 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,6030 şi un maxim de 1,1624.

Dolarul american a crescut cu 0,76 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3816 lei, faţă de 4,3740 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,09 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4663 lei, faţă de 5,4654 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 648,8063 lei, în depreciere cu 0,5606 lei comparativ cu 649,3669 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.