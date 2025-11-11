PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0854 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,06 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0854 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 13:30, un euro era tranzacţionat la 1,1558 dolari, în depreciere cu 0,07% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,15530 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1541 şi un maxim de 1,1582.

Dolarul american a scăzut cu 0,55 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3982 lei, faţă de 4,4037 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,11 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4561 lei, faţă de 5,4550 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 576,4457 lei, în apreciere cu 9,1462 lei comparativ cu 567,2995 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.