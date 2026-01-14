PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0900 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,55 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0900 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,663 dolari, în depreciere cu 0,26% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1661 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,6530 şi un maxim de 1,1675.

Dolarul american a urcat cu 0,62 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3626 lei, faţă de 4,3564 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,02 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4648 lei, faţă de 5,4650 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 643,1962 lei, în depreciere cu 1,653 lei comparativ cu 643,3615 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.