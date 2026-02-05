PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0943 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,07 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0943 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 18:00, un euro era tranzacţionat la 1,1797 dolari, în depreciere cu 0,18% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1819 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1793 şi un maxim de 1,839.

Dolarul american a scăzut cu 0,85 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3130 lei, faţă de 4,3215 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,01 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5509 lei, faţă de 5,5510 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 700,6082 lei, în apreciere cu 17,3599 lei comparativ cu 683,2483 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.