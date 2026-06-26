PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,2317 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 1,44 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,2317 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,1334 dolari, în depreciere cu 0,22% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1337 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1334 şi un maxim de 1,1374 dolari.

Dolarul american s-a depreciat cu 1,92 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,6035 lei, faţă de 4,6227 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 1,99 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,6737 lei, faţă de 5,6936 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 590,7325, în depreciere cu 13,9832 lei, comparativ cu 604,7157 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă..