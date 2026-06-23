PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,2386 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,05 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,2386 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,1453 dolari, în apreciere cu 0,15% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1453 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1442 şi un maxim de 1,1474 dolari.

Dolarul american s-a depreciat cu 0,04 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,5706 lei, faţă de 4,5710 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 1,07 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,6624 lei, faţă de 5,6731 lei lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 618,2179 lei, în apreciere cu 6.2011 lei, comparativ cu 612,0168 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă..