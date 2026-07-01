Politico: Starmer măreşte bugetul apărării a Regatului Unit cu 15 miliarde de lire

Premierul britanic la final de mandat, Keir Starmer, publică Planul de Investiţii în Apărare prin care alocă fonduri suplimentare pentru forţele armate, însă decizia obligă viitorul executiv să găsească miliarde de lire sterline din alte surse bugetare, notează Politico.

Iniţiativa stabileşte priorităţile strategice chiar înaintea preluării conducerii partidului de către Andy Burnham, informează aceeaşi sursă.

Noul program aduce un plus de 15 miliarde de lire sterline pentru gestionarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, transmite publicaţia menţionată. D

in această sumă, 5 miliarde de lire merg direct către dezvoltarea sistemelor autonome precum dronele şi vehiculele fără echipaj, conform datelor oficiale.

Noul secretar al apărării, Dan Jarvis, securizează o finanţare suplimentară de 1,5 miliarde de lire sterline peste propunerea iniţială, informează Politico.

Acest context financiar determină demisia fostului deţinător al portofoliului, John Healey, transmite sursa citată.

Planul actual nu conţine un traseu clar de finanţare pentru atingerea ţintei NATO de 3,5% din PIB până în anul 2035.Regatul Unit atinge un nivel de 2,7% din PIB în perioada următoare, însă indicatorul stagnează până în anul 2030, conform estimărilor economice.

Andy Burnham foloseşte primul său buget pentru identificarea sumei de aproape 5 miliarde de lire sterline necesare planurilor actuale, informează Politico.

De asemenea, viitoarea revizuire a cheltuielilor impune identificarea altor fonduri masive pentru respectarea promisiunilor în faţa aliaţilor externi, transmite sursa menţionată.

„Alte state europene accelerează rapid către îndeplinirea noilor ţinte NATO cu câţiva ani mai devreme, în timp ce Marea Britanie se află într-un ritm lent”, declară directorul general al organizaţiei Make UK Defence, Andrew Kinniburgh, potrivit publicaţiei. Documentul strategic prevede obligativitatea obţinerii unor economii de 4,7 miliarde de lire sterline la următorul buget din alte departamente publice, informează aceeaşi sursă.