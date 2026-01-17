Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Porsche înregistrează cel mai sever declin al vânzărilor din 2009

T.B.
Companii / 17 ianuarie, 09:15

Porsche înregistrează cel mai sever declin al vânzărilor din 2009

Constructorul german de automobile sport Porsche a raportat în 2025 cea mai mare scădere anuală a vânzărilor din ultimii 16 ani, afectat în principal de cererea slabă din China şi de concurenţa intensă pe segmentul vehiculelor electrice, transmite Reuters.

Compania a livrat anul trecut 279.449 de vehicule la nivel global, în scădere cu 10% faţă de 2024, acesta fiind cel mai abrupt declin din 2009, anul crizei financiare, când vânzările s-au redus cu 24%, potrivit Reuters.

Porsche se alătură astfel altor mărci germane premium, precum Audi şi Mercedes-Benz, care se confruntă cu dificultăţi semnificative pe piaţa chineză, notează Reuters. În China, livrările Porsche au scăzut cu 26% în 2025, compania invocând condiţiile dificile din segmentul de lux şi competiţia dură pentru modelele complet electrice, în contextul reducerii reţelei sale de dealeri.

Pentru a-şi proteja marjele, Porsche a revenit anul trecut la modele mai profitabile cu motoare cu combustie internă şi a amânat lansarea unor vehicule complet electrice, o decizie care a costat compania aproximativ 1,8 miliarde de euro în câştiguri, relatează Reuters.

În pofida acestor măsuri, performanţa din China a fost mai slabă decât cea a rivalilor BMW şi Mercedes, ale căror vânzări au scăzut cu 12,5%, respectiv 19% pe această piaţă, potrivit datelor citate de Reuters. Acţiunile Porsche au reacţionat negativ după publicarea rezultatelor, înregistrând un declin de 1,3%.

În Europa, vânzările Porsche au scăzut cu 16% în Germania şi cu 13% în restul continentului, compania punând declinul pe seama noilor reglementări ale Uniunii Europene privind securitatea cibernetică, intrate în vigoare în iulie 2024, care au generat întreruperi de ofertă pentru modelele 718 şi Macan cu motoare termice, scrie Reuters. Ca urmare, versiunea cu combustie internă a celui mai bine vândut model Macan nu a mai fost disponibilă în 2025.

În America de Nord, Porsche a avut o evoluţie relativ mai bună, cu vânzări stabile, în timp ce Mercedes şi Audi au raportat scăderi de aproximativ 12%, potrivit Reuters. Analiştii apreciază că Porsche a beneficiat de accelerarea livrărilor înaintea unor posibile tarife vamale în SUA, unde compania nu dispune de capacităţi de producţie locale şi este expusă unor costuri suplimentare estimate la circa 700 de milioane de euro în 2025.

În ceea ce priveşte tranziţia electrică, Porsche a precizat că 22,2% din livrările globale din 2025 au fost modele complet electrice, iar 12,1% hibride plug-in, ponderea totală a vehiculelor electrificate situându-se la limita superioară a ţintei stabilite pentru anul trecut, conform Reuters.

