Predoiu, la dialog cu Comisarul McGrath: progrese în independenţa procurorilor şi integritate instituţională

Cătălin Predoiu, a avut sâmbătă o întrevedere în format videoconferinţă cu Michael McGrath, Comisarul european pentru democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorilor, conform unei postări pe Facebook a ministrului.

Discuţiile s-au axat pe progresele concrete ale României în implementarea recomandărilor din Raportul privind statul de drept - ediţia 2025, cu accent pe consolidarea independenţei procurorilor de rang înalt, funcţionarea poliţiei judiciare şi eficienţa urmăririi penale în sistemul judiciar, potrivit aceluiaşi mesaj. Predoiu a prezentat şi cele mai recente realizări în materie de integritate: legislaţia privind lobby-ul, restricţiile pre- şi post-angajare în instituţiile publice şi revizuirea legislativă pentru implementarea Deciziei CCR nr. 297/2025, conform postării citate.

Ministrul a subliniat că România rămâne un partener activ şi dedicat în dialogul european, mulţumind Comisarului McGrath pentru cooperarea constantă şi constructivă, potrivit aceleiaşi surse.