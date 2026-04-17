Premier Energy va achiziţiona Grupul Evryo, inclusiv Distributie Energie Oltenia

Premier Energy Group anunţă semnarea unui acord pentru preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management, potrivit unui comunicat al companiei, remis astăzi redacţiei.

Tranzacţia va fi realizată prin achiziţionarea unei participaţii de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuţie Energie Oltenia S.A., precum şi a unei participaţii de 100% în Evryo Power S.A. Evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, achiziţia reprezintă un pas definitoriu în strategia Grupului de a-şi consolida poziţia în România, prin adăugarea componentei de distribuţie a energiei electrice în operaţiunile sale şi prin consolidarea modelului său de afaceri integrat vertical.

Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: „Această tranzacţie reprezintă un moment de referinţă major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională. Prin adăugarea distribuţiei de energie electrică la operaţiunile din România, adăugăm o componentă esenţială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piaţa noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producţia, distribuţia şi furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient şi de a genera valoare pe întregul lanţ energetic. În acelaşi timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziţiei de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024. Această tranzacţie ne întăreşte angajamentul faţă de piaţa noastră principală şi oferă o bază solidă pentru creşterea continuă.”

Distribuţie Energie Oltenia S.A. operează o reţea reglementată de distribuţie a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri şi deserveşte circa 1,5 milioane de clienţi. Reţeaua este a treia cea mai mare reţea de distribuţie a energiei electrice din România şi reprezintă o componentă esenţială a infrastructurii energetice naţionale. Evryo Power S.A. furnizează servicii operaţionale, facilitează procesele şi activităţile de separare şi contribuie la funcţionarea eficientă a platformei de distribuţie, prin funcţii operaţionale, comerciale şi administrative.

Pentru finanţarea achiziţiei, Compania se află în discuţii avansate cu o instituţie financiară globală privind o posibilă emisiune de obligaţiuni, care este de aşteptat să includă un pachet iniţial de finanţare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanţare a întregii achiziţii sau a unei părţi din aceasta prin emiterea de obligaţiuni.

Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat: „Această tranzacţie este importantă atât din perspectivă operaţională, cât şi financiară. Prin adăugarea unui segment reglementat de distribuţie a energiei electrice la activităţile noastre din România, vom îmbunătăţi stabilitatea şi predictibilitatea fluxurilor noastre de numerar, susţinând în acelaşi timp profilul financiar al Grupului. Achiziţia a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, şi subliniază capacitatea noastră de a iniţia şi finaliza tranzacţii strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părţile interesate.”

Tranzacţia este supusă aprobării acţionarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum şi obţinerii aprobărilor de reglementare uzuale. Finalizarea tranzacţiei din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.