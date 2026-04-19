Premier League: Manchester United s-a impus la Londra, 1-0 cu Chelsea

Echipa engleză Manchester United a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea londoneză Chelsea, în etapa a 33-a din Premier League, potrivit news.ro.

Gazdele l-au pierdut pe Estevao, accidentat încă din minutul 16, acesta fiind înlocuit cu Garnacho. Oaspeţii au marcat în finalul primei părţi, minutul 43, prin Matheus Cunha, din pasa decisivă venită de le Bruno Fernandes. Până la final au mai ieşit de pe teren, accidentaţi, Zirkzee şi Enzo Fernandez, iar Chelsea - Manchester United s-a terminat 0-1.

Manchester United are 58 de puncte şi este pe locul 3 în clasament, iar Chelsea este a şasea, cu 48 de puncte.