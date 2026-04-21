Premier League: Wolverhampton a retrogradat în liga secundă

Echipa Wolverhampton, care a ocupat ultimul loc în Premier League pe tot parcursul sezonului, a retrogradat oficial în liga a doua luni, după ultimul meci al etapei a 33-a.

Echipa din West Midlands, cu 17 puncte, nu mai poate depăşi actuala echipă de pe locul 17, West Ham (17 puncte), chiar dacă ar câştiga ultimele cinci meciuri.

Soarta sa era deja practic pecetluită după o înfrângere, a 22-a în 33 de etape de campionat, sâmbătă la Leeds (3-0). Retrogradarea a devenit oficială după punctul obţinut luni de West Ham la Crystal Palace (0-0).

Wolverhampton va reveni astfel în Championship în sezonul viitor, la opt ani după ultima sa trecere în liga inferioară, în 2017-2018.

Wolves a avut un sezon 2025-2026 catastrofal de la început până la sfârşit. A părăsit locul 20 doar o singură etapă, după a doua, doar pentru că West Ham primise mai multe goluri decât ei.

Prima dintre cele trei victorii ale sale a venit abia în ianuarie, împotriva celor de la Hammers (3-0), de altfel. A existat o revenire între sfârşitul lunii februarie şi jumătatea lunii martie, cu două victorii prestigioase împotriva Aston Villa şi Liverpool, urmate de un egal împotriva lui Brentford, dar răul era deja făcut.

Conducerea clubului l-a demis pe antrenorul Vitor Pereira în noiembrie, când echipa avea doar două puncte după 10 etape. Succesorul său, Rob Edwards, nu a reuşit să redreseze suficient situaţia.