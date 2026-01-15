Preşedintele Columbiei confirmă o întrevedere cu Trump în SUA, pe 3 februarie

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat miercuri că va avea o întrevedere cu omologul său american, Donald Trump, pe 3 februarie, în Statele Unite, confirmând astfel o detensionare a relaţiilor dintre cele două ţări, precizează Agerpres.

„Va avea loc pe 3 februarie. Vom vedea care vor fi rezultatele acestei întâlniri”, a declarat preşedintele de stânga în timpul unei reuniuni televizate cu miniştrii săi, conform Agerpres.

Vineri, Donald Trump a anunţat pe reţeaua sa de socializare că îl va primi pe preşedintele columbian Gustavo Petro „în prima săptămână din februarie”, într-un context în care relaţiile dintre Washington şi Bogota par să se îmbunătăţească, potrivit Agerpres.

„Sunt convins că totul va decurge foarte bine atât pentru Columbia, cât şi pentru Statele Unite, însă trebuie să împiedicăm intrarea cocainei şi a altor droguri în SUA”, a scris preşedintele american.

Cei doi lideri au purtat anterior o discuţie telefonică, după ameninţările formulate de Trump la adresa statului sud-american, conform Agerpres.