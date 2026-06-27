Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, vizită oficială în România luni

Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, efectuează luni, 29 iunie 2026, o vizită oficială în România la invitaţia preşedintelui Nicuşor Dan, ocazie cu care va fi primit la Palatul Cotroceni şi va participa la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi, conform comunicatului Administraţiei Prezidenţiale, citat de News.ro.

Primirea la Cotroceni este programată la ora 10:00 şi include convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, declaraţii de presă comune şi un dejun oficial, potrivit aceleiaşi surse. Pe agenda discuţiilor se regăsesc modalităţile de dezvoltare a relaţiilor bilaterale, cu accent pe parteneriatul economic şi cooperarea în materie de securitate şi apărare, conform Administraţiei Prezidenţiale. Vor fi abordate şi teme de cooperare sectorială, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, schimburile culturale şi contactele interumane, precum şi evoluţiile recente din vecinătatea României, din regiunea Mării Negre şi din Orientul Mijlociu, potrivit aceleiaşi surse.

La ora 17:00, Herzog va adresa un mesaj plenului Camerelor reunite ale Parlamentului, la care vor fi invitaţi şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Ucrainei şi Republicii Moldova, precum şi invitaţi ai Ambasadei Statului Israel la Bucureşti, conform News.ro.

Administraţia Prezidenţială a subliniat că vizita reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state şi soliditatea relaţiei România-Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde, potrivit aceleiaşi surse.