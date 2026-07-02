Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea prin care anul 2026 este declarat „Anul Traian Vuia”, la 120 de ani de la primul zbor din istorie

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat joi legea prin care anul 2026 este declarat „Anul Traian Vuia”, pentru a marca împlinirea a 120 de ani de la primul zbor din istoria omenirii realizat cu un aparat care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii, conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, citat de Agerpres. Actul normativ prevede că Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile locale şi instituţiile publice subordonate pot organiza sau sprijini logistic şi material manifestări de celebrare a personalităţii lui Traian Vuia, inclusiv evenimente culturale, educaţionale şi ştiinţifice, precum şi activităţi de promovare a imaginii sale şi a patrimoniului ştiinţific şi istoric asociat, potrivit sursei.

Instituţiile pot aloca fonduri din bugetele proprii pentru organizarea şi derularea manifestărilor, în limita alocărilor bugetare aprobate, conform Agerpres