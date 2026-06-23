Preşedintele Nicuşor Dan convoacă partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru

Preşedintele Nicuşor Dan cere partidelor politice, înaintea consultărilor de astăzi, să revină la dialog pentru construirea unei majorităţi parlamentare şi să renunţe la justificări. Şeful statului a transmis acest mesaj pe platforma X, în contextul în care negocierile politice stagnează.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog şi la o atitudine rezonabila. Le cer înţelegeri pe o majoritate parlamentară, şi nu justificări şi explicaţii de ce nu pot realiza o majoritate” a scris acesta pe reţeaua X.

Mesajul preşedintelui indică necesitatea unei stabilităţi imediate pentru structura executivă a ţării.

„România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcţiei pro-occidentale este o condiţie de la care nu ne vom abate”, a mai adăugat acesta pe reţeaua de socializare.

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USR participă la consultările de la Palatul Cotroceni cu o delegaţie condusă de preşedintele partidului, Dominic Fritz, din care mai fac parte ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Apărării, vicepremierul interimar Radu Miruţă, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, şi deputatul Ionuţ Moşteanu, fost ministru al Apărării, conform News.ro.

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Delegaţia PNL la consultările de la Palatul Cotroceni este formată din Ilie Bolojan, preşedintele partidului, Dan Motreanu, prim-vicepreşedinte, Robert Sighiartău, secretar general, Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, şi Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, potrivit News.ro.

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Preşedintele Nicuşor Dan va avea, astăzi, noi consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcţia de premier, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc marţi, după următorul program, potrivit Administraţiei Prezidenţiale:

• Ora 13:00 - PSD;

• Ora 13:30 - AUR;

• Ora 14:00 - PNL;

• Ora 14:30 - USR;

• Ora 15:00 - UDMR;

• Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

• Ora 16:00 - SOS România;

• Ora 16:30 - POT;

• Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

• Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;