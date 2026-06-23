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Preşedintele Nicuşor Dan convoacă partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru

T.B.
Politică / 23 iunie, 10:07

Preşedintele Nicuşor Dan convoacă partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru

Actualizare - Nicuşor Dan: România are nevoie de un Guvern

Preşedintele Nicuşor Dan cere partidelor politice, înaintea consultărilor de astăzi, să revină la dialog pentru construirea unei majorităţi parlamentare şi să renunţe la justificări. Şeful statului a transmis acest mesaj pe platforma X, în contextul în care negocierile politice stagnează.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog şi la o atitudine rezonabila. Le cer înţelegeri pe o majoritate parlamentară, şi nu justificări şi explicaţii de ce nu pot realiza o majoritate” a scris acesta pe reţeaua X.

Mesajul preşedintelui indică necesitatea unei stabilităţi imediate pentru structura executivă a ţării.

„România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcţiei pro-occidentale este o condiţie de la care nu ne vom abate”, a mai adăugat acesta pe reţeaua de socializare.

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Actualizare - USR merge la Cotroceni cu o delegaţie de şase membri

USR participă la consultările de la Palatul Cotroceni cu o delegaţie condusă de preşedintele partidului, Dominic Fritz, din care mai fac parte ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Apărării, vicepremierul interimar Radu Miruţă, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, şi deputatul Ionuţ Moşteanu, fost ministru al Apărării, conform News.ro.

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Actualizare - PNL trimite la Cotroceni conducerea de vârf a partidului

Delegaţia PNL la consultările de la Palatul Cotroceni este formată din Ilie Bolojan, preşedintele partidului, Dan Motreanu, prim-vicepreşedinte, Robert Sighiartău, secretar general, Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, şi Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, potrivit News.ro.

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Preşedintele Nicuşor Dan va avea, astăzi, noi consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcţia de premier, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc marţi, după următorul program, potrivit Administraţiei Prezidenţiale:

Ora 13:00 - PSD;

Ora 13:30 - AUR;

Ora 14:00 - PNL;

Ora 14:30 - USR;

Ora 15:00 - UDMR;

Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 16:00 - SOS România;

Ora 16:30 - POT;

Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliaţi.

Opinia Cititorului ( 7 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:05)

    Ora exactă: societate civilă

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:35)

    si la dentist stai mai mult de 30 minute. sper sa nu le pună pahare cu apa cu capac, pentru ca costa bugetul mai mult decât au adus partidele lunile astea în care au frecat-o principial pe milioane de euro subvenție de la stat.

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    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:05)

    Il pune pe Victor Negrescu chipurile sa dea decent poza.Si in spate toate legile dupa chipul si asemanarea PSD-AUR.Negrescu e baiat de mingi pahontian

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    4.  Pe ăia care zbiară
    (mesaj trimis de Anonim în data de 23.06.2026, 12:22)

    Pe ăia care zbiară în stradă cine îi consulta ??

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    1. 4.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 13:10)

      doctoru'

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    5.  Pe ăia care zbiară
    (mesaj trimis de Anonim în data de 23.06.2026, 12:34)

    Pe ăia care zbiară în stradă cine îi consulta ??

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    6.  fără titlu
    (mesaj trimis de ANONIM în data de 23.06.2026, 13:00)

    Hai ca poti Nicusor!

    Ai de unde alege, Paul Pintea si Monica Anisie sunt disponibili. 

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23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

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