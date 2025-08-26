Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Preşedintele Nicuşor Dan participă la şedinţa Coaliţiei pe tema pachetului 2 de măsuri fiscale

A.B.
Politică / 26 august, 17:31

Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi la şedinţa Coaliţiei, unde liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi ai Minorităţilor naţionale discută pachetul 2 de reforme fiscale, potrivit mass-media.

Negocierile durează de mai bine de o lună şi au fost blocate de neînţelegeri între partide, după ce PSD a anunţat că nu va mai lua parte la şedinţe. Discuţiile vizează măsurile din administraţia publică locală şi modificările fiscale, printre care nivelul capitalului social al firmelor.

Conform Digi24, propunerea aflată pe masă stabileşte praguri diferenţiate: 500 lei capital social pentru firme cu cifra de afaceri până la 400.000 lei, 5.000 lei pentru cele cu afaceri între 400.000 lei şi 7 milioane lei, respectiv 90.000 lei pentru companiile cu venituri de peste 7 milioane lei.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul va adopta pachetul 2 prin asumarea răspunderii în Parlament, cel mai probabil vineri. Ulterior, opoziţia va avea la dispoziţie trei zile pentru a depune moţiune de cenzură. Dacă aceasta va fi respinsă, măsurile vor fi considerate adoptate.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 18:47)

    Nu ajunge acest specimen președinte niciodată daca Simion ar fi avut putin creier.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

