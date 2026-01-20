Preţurile aurului şi argintului ating noi maxime istorice

Preţurile aurului şi argintului au crescut puternic luni, atingând noi maxime istorice, în contextul în care investitorii s-au orientat către active de refugiu pe fondul volatilităţii geopolitice şi economice, relatează CNBC.

Evoluţia vine la doar câteva zile după ce metalele preţioase depăşiseră recordurile anterioare, pe fondul creşterii aversiunii faţă de risc, potrivit CNBC.

Contractele futures pentru aur din SUA, cu livrare în februarie, au urcat cu 1,71%, până la 4.674,20 dolari uncia, după ce săptămâna trecută au atins deja un nivel record, scrie CNBC.

Pe piaţa spot, aurul s-a apreciat cu 1,6%, ajungând la 4.668,14 dolari uncia, notează CNBC.

Creşterea preţului aurului a fost alimentată de anunţul preşedintelui american Donald Trump privind impunerea unor tarife comerciale asupra bunurilor provenite din opt state europene, menţionează CNBC.

Aceste măsuri urmează să rămână în vigoare până la încheierea unui acord pentru „achiziţia completă şi totală a Groenlandei”, potrivit CNBC.

Retorica privind anexarea insulei arctice a amplificat îngrijorările investitorilor legate de stabilitatea relaţiilor internaţionale, relatează CNBC.

„Creşterea aurului a fost puternică, dar este susţinută de fundamente care rămân solide”, a declarat George Cheveley, manager de portofoliu pentru resurse naturale la Ninety One, citat de CNBC.

„Cu dobânzile reale susceptibile să scadă şi băncile centrale care continuă să îşi diversifice rezervele, există mai multe motive pentru ca aurul să se stabilizeze sau să urce în continuare decât pentru o corecţie severă”, a adăugat acesta, potrivit CNBC.

La nivelurile actuale de preţ, marjele din sector sunt estimate la valori de patru până la cinci ori mai mari decât în 2024, conform analizei publicate luni de Ninety One, notează CNBC.

Argintul a urmat tendinţa ascendentă a aurului, scrie CNBC.

Contractele futures pentru argint din SUA, cu livrare în martie, au atins un nivel record de 93,035 dolari uncia şi erau în creştere cu 5,06%, la 93,02 dolari uncia, potrivit CNBC.

Pe piaţa spot, argintul s-a apreciat cu 3,55%, ajungând la 93,16 dolari uncia, relatează CNBC.

Aurul şi argintul sunt considerate în mod tradiţional active de refugiu, având performanţe bune în perioade de incertitudine accentuată, când investitorii se retrag din activele riscante, precum acţiunile, subliniază CNBC.

Tensiunile recente includ nu doar ameninţările comerciale legate de Groenlanda, ci şi capturarea preşedintelui Venezuelei la 3 ianuarie şi preluarea controlului asupra industriei petroliere a ţării, menţionează CNBC.

În acelaşi timp, declaraţiile contradictorii ale lui Trump privind o posibilă intervenţie militară în Iran, pe fondul represiunii protestelor interne, au amplificat neliniştea pieţelor, potrivit CNBC.

Bursele europene şi din Asia-Pacific au înregistrat în mare parte scăderi luni, investitorii evaluând impactul potenţial al escaladării geopolitice, relatează CNBC.

Acţiunile unor mari producători auto europeni şi ale companiilor de lux au fost sub presiune, în contextul tarifelor anunţate de Trump, de 10% începând cu 1 februarie şi de până la 25% de la 1 iunie în lipsa unui acord, notează CNBC.

Indicele Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts a scăzut cu 2,2%, iar Stoxx Europe Luxury 10 a pierdut 2,9%, potrivit CNBC.

Statele europene analizează posibilitatea unor măsuri de retorsiune, inclusiv tarife şi alte contramăsuri economice, scrie CNBC.

În paralel, ancheta penală deschisă de Departamentul Justiţiei din SUA asupra preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, a sporit temerile privind independenţa politicii monetare, relatează CNBC.

În acest context, conflictul din Ucraina continuă, iar reconstrucţia şi stabilizarea Fâşiei Gaza sunt estimate să dureze ani de zile, notează CNBC.

Şi alte metale de bază au înregistrat creşteri, însă pe fondul unor factori structurali şi nu geopolitici, subliniază CNBC.

Cuprul beneficiază în special de cererea generată de tranziţia energetică şi de extinderea infrastructurii pentru centrele de date, potrivit CNBC.

Contractele futures pe cupru din SUA, cu livrare în martie, erau în creştere cu 0,54%, la 5,8625 dolari uncia, după ce au atins un vârf la începutul lunii ianuarie, relatează CNBC.