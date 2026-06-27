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Primăria Sectorului 1 lansează reţeaua de sprijin pentru cetăţeni în perioada caniculară

L.B.
Miscellanea / 27 iunie, 16:25

Sursă foto: Primăria Sectorului 1 / Facebook

Sursă foto: Primăria Sectorului 1 / Facebook

Primăria Sectorului 1 a activat măsurile de sprijin pentru cetăţeni în contextul temperaturilor foarte ridicate anunţate pentru perioada următoare, conform campaniei „Sectorul 1 în siguranţă pe timp de caniculă”. Cetăţenii afectaţi de caniculă pot beneficia de apă potabilă, spaţii răcoroase şi asistenţă medicală de bază, potrivit informaţiilor furnizate de instituţie pe Facebook.

Primăria pune la dispoziţie 6 puncte de prim ajutor, amenajate în sediile sale şi ale DGASPC, dotate cu apă, spaţii răcoroase, truse de prim ajutor, materiale igienico-sanitare şi personal medical care poate măsura tensiunea şi acorda asistenţă de primă necesitate, conform programului de luni-vineri între orele 10:00 şi 16:30. De asemenea, sunt disponibile 9 puncte de distribuire gratuită a apei potabile în instituţii publice şi pieţe agroalimentare, precum şi 44 de cişmele stradale amplasate în parcuri şi zone circulate, conform hărţii publicate pe site-ul Primăriei.

Pentru răcorire, Sectorul 1 dispune de 4 insule climatice moderne, dotate cu pergole pentru umbră, sisteme de pulverizare fină a apei, zone de şedere şi spaţii verzi, conform sursei. În premieră, campania include şi puncte de hidratare pentru animale, amplasate în apropierea insulelor climatice şi în spaţii publice, cu recipiente speciale cu apă pentru câini şi pisici, conform anunţului.

Comunitatea se implică prin parteneri precum Help Net, care pune la dispoziţie 53 de puncte de hidratare în farmacii, şi Poşta Română, cu 13 puncte în oficii poştale, unde persoanele pot primi gratuit un pahar cu apă, conform listei disponibile pe site. Primăria invită companii, farmacii, bănci, magazine şi alte organizaţii să se alăture Reţelei de răcorire, oferind apă şi un loc răcoros, iar partenerii vor fi incluşi pe harta oficială şi vor primi materiale de identificare, potrivit apelului public.

Recomandările pentru cetăţeni includ evitarea expunerii la soare între orele 11:00 şi 18:00, consumul regulat de apă, purtarea hainelor lejere, acordarea atenţiei copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu afecţiuni cronice, precum şi asigurarea apei şi umbrei pentru animale, conform sursei. Lista completă a punctelor de prim ajutor, distribuire a apei, cişmelelor, insulelor climatice şi punctelor de hidratare partenere este disponibilă pe site-ul Primăriei Sectorului 1, potrivit campaniei.

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