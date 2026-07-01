Primul program liceal din România dedicat industriei musicalului

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Liceul Politehnica Bucureşti devine prima unitate de învăţământ preuniversitar din România care introduce un program liceal dedicat industriei spectacolelor de musical, în urma unui parteneriat semnat cu Opera Comică pentru Copii şi Programul Naţional Cantus Mundi. Începând cu anul şcolar 2026-2027, elevii vor putea urma un traseu educaţional care îmbină pregătirea artistică şi cea tehnică pentru industria spectacolelor. Timp de zeci de ani, şcoala românească a funcţionat după o regulă simplă: întâi înveţi „materiile serioase”, apoi, dacă îţi mai rămâne timp şi energie, îţi urmezi pasiunea. Muzica, teatrul sau dansul au fost privite mai degrabă ca activităţi extracurriculare, utile pentru dezvoltarea personală, dar rareori ca drumuri profesionale.

Noul program, dezvoltat în cadrul proiectului-pilot al Ministerului Educaţiei privind planurile-cadru alternative pentru liceu, va funcţiona exclusiv la Liceul Politehnica Bucureşti şi include discipline precum actorie, canto, dans şi dicţie, alături de cursuri dedicate sunetului, luminilor şi tehnologiilor multimedia utilizate în producţiile scenice.

Rectorul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu, consideră că proiectul demonstrează că şcoala poate depăşi modelele clasice de predare şi poate oferi elevilor experienţe practice alături de profesionişti din domeniul artistic şi tehnic. „Prin acest parteneriat, şcoala devine un spaţiu în care elevii trăiesc experienţe reale, lucrând alături de profesionişti din lumea artistică, dar şi din lumea tehnică”, a declarat acesta.

• Două direcţii de specializare

Programul oferă două trasee distincte de formare. Primul este destinat elevilor care îşi doresc o carieră artistică şi cuprinde actorie, canto, dans, dicţie şi dezvoltarea expresivităţii scenice. Al doilea este orientat către componenta tehnică a spectacolelor şi pregăteşte viitori specialişti în sunet, lumini, imagine şi multimedia. Directorul Liceului Politehnica, Laura Şerbănescu, afirmă că proiectul răspunde noilor profesii din domeniul industriilor creative şi permite elevilor să îmbine performanţa şcolară cu dezvoltarea talentului artistic.

• Practică direct pe scenă

Pe lângă activitatea desfăşurată în liceu, elevii vor participa la producţiile Operei Comice pentru Copii şi la evenimentele Programului Naţional Cantus Mundi, unde vor lucra alături de artişti şi echipe tehnice profesioniste. Managerul Operei Comice pentru Copii, Felicia Filip, apreciază că noul program oferă pentru prima dată posibilitatea ca pregătirea pentru musical să beneficieze de acelaşi statut educaţional ca disciplinele clasice: „Pentru mulţi tineri, pasiunea pentru scenă rămâne un vis pus pe locul doi. Programul acesta este o opţiune: pentru prima dată un elev poate învăţa la fel de serios la orele cu specific de musical ca pentru ora de matematică”.

• Răspuns la dezvoltarea industriei musicalului

Coordonatorul School of Musical şi managerul Corului Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, Emil Pantelimon, subliniază că interesul publicului pentru musical a crescut constant în România, însă oferta educaţională dedicată acestui domeniu a rămas limitată. Potrivit acestuia, performanţa într-un gen artistic complex, care îmbină actoria, muzica şi dansul, necesită un parcurs educaţional început încă din perioada liceului şi consolidat prin experienţă practică. Noul program este inspirat din experienţa School of Musical, proiect dezvoltat de Opera Comică pentru Copii şi Programul Naţional Cantus Mundi, care a pregătit în ultimii ani sute de copii şi adolescenţi pentru scena profesionistă. Iniţiatorii consideră că modelul poate deveni un reper pentru modernizarea învăţământului artistic şi tehnic din România, prin apropierea şcolii de cerinţele actuale ale industriilor culturale şi creative.