Proces intentat împotriva lui Messi pentru că nu a jucat într-un meci amical

Lionel Messi este vizat de un proces intentat de un organizator de evenimente din Miami, care susţine că starul a încălcat un contract prin faptul că nu a jucat într-un meci amical anul trecut, potrivit documentelor judiciare depuse la 31 martie, relatează Reuters.

Conform documentelor judiciare, VID Music Group a depus luna trecută o plângere pentru fraudă şi încălcarea contractului împotriva lui Messi şi a Federaţiei Argentiniene de Fotbal la Tribunalul de Primă Instanţă din Miami-Dade. În proces este menţionat şi directorul sportiv Julian Marcos Kapelan.

Conform plângerii, VID a semnat vara trecută un acord cu AFA prin care i se acordau drepturi exclusive de organizare şi promovare a meciurilor amicale internaţionale ale Argentinei din luna octombrie împotriva Venezuelei şi Puerto Rico, în schimbul veniturilor din vânzarea biletelor, drepturile de difuzare şi sponsorizări.

Promotorul susţine că acordul prevedea ca Messi să joace cel puţin 30 de minute în fiecare meci, cu excepţia cazului în care era accidentat, participarea sa fiind „un element central al valorii comerciale a meciului” şi „principalul motor economic al meciurilor”.

Procesul îl acuză pe Messi că a conspirat cu Kapelan şi cu AFA „pentru a adopta un comportament” menit să determine VID să încheie contractele cu AFA „sub pretexte false”. Messi este, de asemenea, acuzat de declaraţii false din neglijenţă.

Pretenţiile împotriva AFA includ presupuse declaraţii false din neglijenţă şi încălcări ale contractului legate de meciul împotriva Venezuelei, de partida din octombrie împotriva Puerto Rico şi de două meciuri propuse care urmau să aibă loc în Statele Unite în iunie 2026, în timp ce Kapelan este acuzat de fraudă.

Messi, în vârstă de 38 de ani, nu a jucat în victoria Argentinei cu 1-0 împotriva Venezuelei din 10 octombrie, urmărind în schimb meciul dintr-o lojă de la Hard Rock Stadium din sudul Floridei, potrivit procesului. A doua zi, Messi a fost titular şi a marcat de două ori pentru Inter Miami într-o victorie cu 4-0 împotriva echipei Atlanta United.

Ulterior, el a jucat pentru Argentina în victoria cu 6-0 împotriva Puerto Rico din 14 octombrie, înregistrând două pase decisive într-un meci organizat şi promovat tot de VID, un meci care a fost mutat de la Chicago şi disputat pe terenul de atunci al echipei Inter Miami, Chase Stadium din Fort Lauderdale.