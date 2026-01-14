Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Procesul lui Elon Musk împotriva OpenAI va începe la 27 aprilie

S.B.
Companii / 14 ianuarie, 08:38

Procesul lui Elon Musk împotriva OpenAI va începe la 27 aprilie

O judecătoare federală din Oakland, în California, a stabilit marţi - la 27 aprilie - deschiderea procesului lui Elon Musk împotriva OpenAI şi a doi dintre conducători istorici ai întreprinderii, potrivit unui document publicat de către tribunal, informează news.ro.

Antreprenorul îl acuză pe patronul Sam Altman şi pe preşedintele Greg Brockman de faptul că au deviat start-up-ul în domeniul inteligenţei artificiale de la misiunea sa iniţială, a unei companii non-profit, obţinând modificarea statutului anul trecut.

Elon Musk, un cofondator al OpenAI în 2015, s-a distanţat în 2018, abandonând copreşedinţia întreprinderii.

El a continuat să discute cu conducătorii acesteia şi a donat mai multe milioane de dolari structurii în lunile rumătoare.

Cel mai bogat om din lume susţine că a avut ideea numelui OpenAI, menit să simbolizeze filosofia întreprinderii, imaginată ca o ”contrapondere” a Google şi laboratorului acestuia DeepMind, care lucra la o AI ”benefică pentru omenire, nu doar pentru acţionari sau unei societăţi cu scop lucrativ”, potrivit citaţiei depuse de către Elon Musk.

Cofondatorii s-au înţeles totodată asupra faptului că modelele AI create de OpenAI urmau să fie publicate în ”open source”, adică programul lor să fie accesibil în mod liber, aşa cum s-a întâmplat până la versiunea GPT-2, lansată în 2019.

Însă grupul s-a orientat atunci către modele denumite închise, adică al căror cod sursă sau linii de programare a softului nu pot să fie consultate de către terţi, urmând exemplul tuturor marilor giganţi din Occident ai AI, cu excepţia Meta.

În 2025, el a obţinut modificarea statutului pentru a se transforma în întreprindere de utilitate publică (public benefit corporation), adică o societate privată cu obiective non-financiare.

Această structură nouă, mai apropiată de cea a unei societăţi comerciale clasice, facilitează strângeri de fonduri consolidează puterea acţionarilor privaţi.

Unul dintre principalii investitori ai OpenAI, societatea japoneză de investiţii SoftBank, a făcut din această revizuire a statutului o condiţie necesară unei ”injecţii” de 40 de miliarde de dolari.

Un proces ar putea arunca o lumină negativă asupra gestionării OpenAI de către Sam Altman.

În noiembrie 2023, Consiliul de Administraţie l-a demis din funcţie, acuzându-l de lipsă de transparenţă, în pofida mai multor avertismente.

El a fost repus în funcţie, câteva zile mai târziu, după o demonstraţie de susţinere a mai multor angajaţi ai OpenAI, care ameninţau să părăsească compania.

După ce a criticat în mod public schimbarea strategiei OpenAI, Elon Musk a lansat, la rândul său, în 2023, propriul start-up de AI generativă - xAI -, cu scop lucrativ.

