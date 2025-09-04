Procurorii olandezi renunţă la acuzaţiile împotriva a trei co-suspecţi în cazul furtului coifului de la Coţofeneşti şi a brăţărilor dacice

Trei dintre cei patru co-suspecţi în cazul furtului de opere de artă de la muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriţi penal, au anunţat joi procurorii, citaţi de nltimes.nl, care afirmă cele ce urmează.

Parchetul a explicat că, deşi i-au ajutat pe principalii suspecţi cu acţiuni de sprijin, nu există suficiente dovezi că aceştia ştiau că implicarea lor era legată direct de furt. Singurul co-suspect care va fi trimis în judecată este un tânăr de 26 de ani din Heerhugowaard, acuzat că a furat plăcuţele de înmatriculare folosite la comiterea jafului.

Jaful a avut loc pe 25 ianuarie 2025, când patru artefacte româneşti de mare valoare au fost sustrase în timpul expoziţiei „Dacia - Rijk van goud en zilver”. Printre acestea se află celebrul coif de aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice de aur, conform sursei citate.

Principalii suspecţi, Jan B. (20 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) şi Douglas Chesley W. (36 de ani), au fost acuzaţi de furt şi de vandalizarea muzeului, după ce au detonat o bombă artizanală la intrarea pentru mărfuri. Cei trei sunt suspectaţi şi de furtul maşinii cu care au fugit, găsită ulterior arsă sub un viaduct lângă Rolde.