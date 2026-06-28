Putin promite la Congresul Rusiei Unite că va asigura securitatea ţării în faţa atacurilor Ucrainei

Preşedintele rus Vladimir Putin a promis duminică, la Congresul Partidului Rusia Unită, convocat în vederea alegerilor legislative din septembrie, că va asigura securitatea Rusiei şi va înfrunta „provocările", în contextul în care Ucraina îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii militare şi de hidrocarburi ruseşti, conform AFP, citat de News.ro.

„Vedem problemele. Le recunoaştem şi le vom răspunde. Dar vom asigura fără nicio îndoială securitatea ţării şi cetăţenilor noştri", a declarat Putin, adăugând că Rusia va înfrunta „fără nicio îndoială toate provocările cu care ne confruntăm azi, inclusiv atacurile teroriste împotriva teritoriului nostru şi infrastructurilor noastre", potrivit aceleiaşi surse.

Declaraţiile au fost făcute la câteva ore după un atac ucrainean „masiv" cu dronă în regiunea Krasnodar, soldat cu un mort şi un incendiu la marea rafinărie de la Slaviansk-pe-Kuban, conform guvernatorului regional Veniamin Kondratiev, citat de News.ro. La 18 iunie, un atac la o rafinărie majoră de la Moscova provocase explozii şi un incendiu spectaculos, potrivit aceleiaşi surse. Peninsula Crimeea a fost plasată vineri în „situaţie de urgenţă" din cauza unor valuri de atacuri ucrainene care au obligat ocupaţia să suspende vânzarea de carburant particularilor şi să recurgă la întreruperi ale alimentării cu energie electrică, conform AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile „înseamnă mai puţine resurse pentru maşina rusă de război şi un nou pas către pace", revendicând loviturile la rafinăriile de la Slaviansk-pe-Kuban şi de la Iaroslavl, la nord de Moscova, potrivit aceluiaşi articol citat de News.ro. Ucraina vizează prioritar infrastructurile energetice pentru a opri veniturile din hidrocarburi care finanţează efortul de război al Kremlinului, conform aceleiaşi surse.